„Premiéry jsou vždycky zdroj nervů, ale na divadle je to horší. S filmem už nic neuděláte, jenže na divadle, jak jsem trémistka, tak než překonám první minutu na jevišti, to je děs,“ říká herečka.

Člověk by řekl, že se zkušeností bude tréma opadat.

Naopak. Cítíte čím dál větší zodpovědnost a s věkem se ještě začnete bát, abyste náhodou neměli okno. Mladší člověk je drzejší, nemá tolik zábran a neví, co všechno se mu může přihodit, tak se tolik nebojí. Je to vlastně milosrdné.