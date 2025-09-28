Potkáváme se při vzácné příležitosti, kdy vás letní scéna Studia DVA odvolala z chalupy, kde jinak trávíte celé léto. Umíte si to ještě bez venkova představit?
Přistihla jsem se, že už právě ne, a v zimě mi to zase bude příšerně chybět. Probudit se a koukat hned do zeleně. To v Praze bohužel nemám. Jenom když jedu výtahem, vidím ve vnitrobloku trávu a vysokánský javor. Ale jít si tam sednout, to mě neláká. Lidi tam chodí venčit pejsky, hrávají si tam děti, takže bych si tam s hrnkem kafe asi připadala nepatřičně.
Není přirozené zvykat si na tři tatínky, zvlášť když toho svého jsem poznala až někdy v první třídě.