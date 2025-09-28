S manželovou smrtí jsem se nesrovnala, pořád si s ním povídám, vypráví Kolářová

Daniela Kolářová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Helena Cejpová
  20:00
Daniela Kolářová měla štěstí na herecké partnery i na filmy, jež patří k tomu nejlepšímu, co v české kinematografii vzniklo. Profese a její vlastní rodina byly také tím, co jí vykompenzovalo neveselé dětství i složitou péči o životního partnera Jiřího Ornesta, s jehož odchodem před osmi lety se dosud nesmířila.

Potkáváme se při vzácné příležitosti, kdy vás letní scéna Studia DVA odvolala z chalupy, kde jinak trávíte celé léto. Umíte si to ještě bez venkova představit?
Přistihla jsem se, že už právě ne, a v zimě mi to zase bude příšerně chybět. Probudit se a koukat hned do zeleně. To v Praze bohužel nemám. Jenom když jedu výtahem, vidím ve vnitrobloku trávu a vysokánský javor. Ale jít si tam sednout, to mě neláká. Lidi tam chodí venčit pejsky, hrávají si tam děti, takže bych si tam s hrnkem kafe asi připadala nepatřičně.

Není přirozené zvykat si na tři tatínky, zvlášť když toho svého jsem poznala až někdy v první třídě.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

Dan Brown v rámci své pražské návštěvy ku příležitosti vydání knihy Tajemství všech tajemství promluvil také v Klementinu. Bestsellerový autor se tam večer před tiskovou konferencí podíval i do...

S manželovou smrtí jsem se nesrovnala, pořád si s ním povídám, vypráví Kolářová

Daniela Kolářová měla štěstí na herecké partnery i na filmy, jež patří k tomu nejlepšímu, co v české kinematografii vzniklo. Profese a její vlastní rodina byly také tím, co jí vykompenzovalo neveselé...

28. září 2025

Režisér Strach dostal od papeže rytířský titul za šíření víry ve svých pohádkách

Režisér populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže Lva XIV. rytířský Řád svatého Silvestra za šíření víry. Ocenění si Strach převzal při příležitosti Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi....

28. září 2025  17:37

GLOSA: Přirozený melodik a hitmaker Jaroslav Uhlíř nemá o praktickém životě páru

Rozhlasový redaktor, moderátor a v neposlední řadě kronikář Divadla Járy Cimrmana Tomáš Maleček pořídil obsáhlý bilanční rozhovor se skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Výsledkem je životopisná kniha Už...

28. září 2025

Seriál Monyová o brněnské spisovatelce má hlavní cenu festivalu Serial Killer

Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal český seriál Monyová z produkce Oneplay o brněnské spisovatelce Simoně Monyové. Získal cenu Primetime...

28. září 2025  11:04

GLOSA: Pátý element a Leon, dvojitý návrat jedné promarněné naděje

Magická hlubina, Brutální Nikita, Leon a Pátý element. To jsou tituly, které během jediné dekády na přelomu 80. a 90. let proslavily jméno Luca Bessona. Francouzský tvůrce, pokládaný za jednoho ze...

28. září 2025  9:30

Ty vole, to nedáš! směje se Nohavica finské verzi své písně z alba Tři čuníci

Písničkář Jaromír Nohavica se u Honzy Dědka rozpovídal o cizojazyčných verzích svých největších hitů. „Pusťte si Lachtany! Lachtani finsky, ty vole, to nedáš!“

28. září 2025

RECENZE: Mozart na psychiatrii. Idomeneo bloudí na cestě do hlubin mozku

Opera Národního divadla zahájila sezonu premiér Mozartovým Idomeneem. A opět pozvala katalánského režiséra Calixta Bieita, jehož nedávná inscenace Janáčkovy Její pastorkyně jednostranně akcentovala...

27. září 2025

TELEVIZIONÁŘ: Do Meryl Streepové se dá zamilovat i posmrtně v záhrobí

Při pohledu na televizní program nedělního večera se jedna věc jeví naprosto jasně: kterákoli volba je pořád lepší než předvolební Superdebata. Dokonce i málo známá záhrobní romantická komedie Chraň...

27. září 2025  13:30

Čisté strašení nám moc nejde. Změní tradici českého hororu Uzel zla?

Bojíme se ještě vůbec? Tak zní otázka, na kterou hledali odpověď tvůrci českého hororu Uzel zla, mířícího do kin. Ovšem také by se mohli ptát, jestli jsme se právě u domácích pokusů o filmové...

27. září 2025

Skupina Harlej k oslavám 30 let vyráží na turné, vydá také kompilační alba

Rocková skupina Harlej k 30. výročí existence přichystala dvě kompilační alba, novou verzi své písně Tak jdem dál a výroční turné. To začne 4. října v Liberci a vyvrcholí koncertem v pražském O2...

27. září 2025  8:32

