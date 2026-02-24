Daniel Vávra už nepokračuje v tvorbě videoher pro Warhorse. Čeká ho jiný úkol

Zakladatel Warhorse Studios a vývojář světově úspěšných videoher Mafia a dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra, se už dále ve studiu nebude věnovat tvorbě nové hry. Podle serveru CzechCrunch nyní svou kreativitu zaměřuje na filmovou adaptaci Kingdom Come. Redakce iDNES.cz se pokusila oslovit přímo Warhorse Studios, to se však k dalším informacím o připravovaném projektu odmítlo vyjádřit.
Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia Warhorse Studios, Daniel Vávra. Moderátorem diskuse je Vladimír Vokál. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Daniel Vávra v Císařských lázních před premiérou filmu Kingdom Come:...
Kingdom Come: Deliverance 2 - Brushes with Death
Martin Frývaldský, Daniel Vávra a Petr Pekař v Císařských lázních před...
Kingdom Come: Deliverance (PlayStation 5 NextGen)
Daniel Vávra, který byl donedávna kreativním ředitelem studia, dostal podle informací serveru CzechCrunch novou roli. O rozchodu s Warhorse Studios se však v tomto případě rozhodně mluvit nedá.

„Dan sám se chtěl posunout. Udělal tři hry, které měly světový úspěch, už dlouho to chce zkusit s něčím jiným. Dostat Kingdom Come během následujících pár let na plátno nebo na obrazovku je další milník, kterého chceme dosáhnout, a to je Danova nová role. Už ho sice nepotkáte každý den v kanceláři, ale v tom širším smyslu je stále součástí Warhorse,“ uvedl pro server vedoucí studia Martin Frývaldský.

Třetí díl Kingdom Come je potenciální dojná kráva, teď bude film, říká Dan Vávra

Podle prvních odhalených informací bude mít Vávrův nový projekt opět světové ambice. Zfilmovaná verze má být hraná a počítá se s nemalým rozpočtem.

Jak moc bude příběh filmu či seriálu rozdílný od původních her, Frývaldský prozatím neupřesnil. Podle jeho slov už však nyní pro připravovaný projekt existuje scénář v pracovní verzi.

„Zájem z filmového světa cítíme, jednání už probíhají. Nechceme jen prodat práva, chceme, aby film byl takový, jaký si sami představujeme,“ dodal.

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 slaví další prodejní milník

Vávra ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz loni v létě naznačil, že případný film možná ve velkém využije služeb zmáhající se AI. „Nemusí to být tak, že nám třeba Netflix nabídne 100 milionů a já budu točit film. Může se stát, že to se čtyřmi lidmi uděláme za půl roku celé na počítači. Takže se teď neodvažuji cokoli predikovat, zažíváme totiž novou technickou revoluci,“ uvedl.

Úspěšná hra, dějově zasazená do počátku 15. století, přinesla studiu díky přibližně pěti milionům prodaných kopií zisk více než jednu miliardu korun. Příběh rytířů Jana Ptáčka a Jindřicha ze Skalice si oblíbili hráči nejen v tuzemsku, ale i v Severní Americe nebo Číně, která je pro herní průmysl důležitou exportní lokalitou.

České hry mají větší obrat než film. A nám festival nikdo nezaplatil, divil se Dan Vávra

První filmový počin s názvem Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut představili tvůrci loni začátkem července ve světové premiéře na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF). Tehdy se však jednalo o snímek sestříhaný z takzvaných cutscén, tedy hraných scén přímo ze hry.

„Je nám ctí spolupracovat se světovými špičkami ve svém oboru na jedinečném projektu, který je mimořádně originálním příspěvkem k našim dlouhodobým snahám prezentovat silné a poutavé příběhy zachycené svébytnou formou,“ uvedl k tomu v létě Karel Och, umělecký ředitel KVIFF.

