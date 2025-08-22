Jeden z nejlepších se vrátil. Oscarový Daniel Day-Lewis hraje ve filmu svého syna

Kromě Daniela Day-Lewise ve filmu pojednávajícím o osudu dvou bratrů, kteří sloužili v paramilitární jednotce v Severním Irsku v šedesátých letech hrají Sean Bean a Samantha Mortonová. Snímek kromě jiného zkoumá složité a hluboké vazby mezi syny, otci a bratry a pro Day-Lewise znamená návrat k herectví po osmi letech od premiéry snímku Nit z přízraků režiséra Paula Thomase Andersona.
Brilantně zkomponované drama z roku 2017 herce podle vlastních slov zaplavilo pocitem smutku, takže po jeho dokončení zveřejnil prohlášení, že končí s hereckou kariérou a poděkoval všem svým blízkým a také divákům za dlouholetou spolupráci.
RECENZE: Přestat v nejlepším. Nití z přízraků odchází Day-Lewis jako král
Nebylo to poprvé, kdy Daniel Day-Lewis, jemuž niterné záchvěvy jím ztvárňovaných charakterů a snaha po naprosté autenticitě byly vždy mnohem víc než pozlátko slávy, oznámil konec s hraním.
V roce 1997, po dotočení filmu Boxer, začal v Itálii pracovat jako obuvník a k návratu k herectví ho přiměl až Martin Scorsese s nabídkou na film Gangy New Yorku – premiéru měl v roce 2002.
Co se Anemone týče, jde o celovečerní debut 27letého Ronana Day-Lewise, který se dosud věnoval výtvarnému umění a v letech 2016 a 2017 natočil dva krátkometrážní filmy. Snímek produkovala společnost Plan B herce Brada Pitta.
Daniel Day-Lewis je považován za jednoho z nejvýraznějších a zároveň nejenigmatičtějších herců všech dob. Jeho snaha po maximálním výsledku je pověstná a potřeba osvojit si své postavy „až na krev“, abychom připomenuli jeden z jeho hereckých vrcholů, hraničí až s posedlostí. V rámci studia role je schopen naučit se dlabat kánoe, lovit divou zvěř, psát nohou nebo pobývat měsíce v ústavu pro zdravotně postižené.
Za role ve filmech Moje levá noha, Lincoln a Až na krev získal Oscary. K jeho dalším hereckým triumfům patří Poslední Mohykán, kostýmní drama Věk nevinnosti nebo Ve jménu otce. V roce 2005 hrál ve filmu Ostrov samoty, který natočila jeho manželka – a Ronanova matka – Rebecca Millerová.