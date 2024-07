Brad Pitt sedne k pizze a naslouchá, vzpomíná Daniel Brühl na Tarantina

Španělsko-německý herec se rozpovídal třeba o chystané spolupráci se švédským režisérem Rubenem Östlundem, autorem oceňovaného Trojúhelníku smutku. „Moc se na něj těším. Je to blázen, jeden z nejpodivnějších režisérů, co znám. Tedy jsou tu i další... Třeba Quentin Tarantino, to je úplný šílenec. V tom nejlepším slova smyslu,“ popisoval Brühl.

„Ale tihle filmařští blázni jsou skvělí a je úžasné dostat se na jejich vlnu. Ohledně Östlunda to má určitou souvislost s celou skandinávskou kulturou. Do té doby jsem s ní neměl žádnou zkušenost. A čím jsem starší, tím víc se snažím zažít něco mimo svou komfortní zónu. Nechce se mi hrát jen tak na jistotu, chci zažívat ten pocit, že to může dopadnout špatně,“ pokračoval šestačtyřicetiletý herec, který opakovaně zmínil, že právě bojuje s krizí středního věku. Za jeden z léků ostatně označil i Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, kterou v polovině filmové přehlídky převzal.