Účasti ve StarDance jsem litovala. Teď jsem ale vděčná, vzpomíná Batulková

„Lidi si často myslí, že herci jsou strašně zábavní a srší historkami, ale je to vlastně omyl. Najdou se tací, ale mám i spoustu kolegů, co jsou toho naprostým opakem a mají to v soukromém životě jako já. Nepotřebuj být středem pozornosti,“ říká herečka, která se na podzim objevila v seriálu televize Nova Taneční. „Když něco hraju, je to jiné. To mi nevadí. I když na začátku pro mě herectví bylo krušné a třeba studia na DAMU byla opravdu hodně těžká,“ dodává.

Právě na DAMU se Daně Batulkové stal velkou oporou Miloš Nedbal, který její ročník vyučoval. „On byl typ muže, pro který já mám hroznou slabost, je to takzvaný morousovitý typ. Ženy se většinou těchto typů bojí, ale já vím, že je to jen taková vrstva a pod tím je někde schovaná vstřícnost a láska... A vlastně si myslím, že tyhle typy mají slabost i pro mě,“ zamýšlí se.

Podstatným brzkým hereckým, avšak i životním setkáním byla pro Danu Batulkovou příležitost zahrát si po boku Květy Fialové. „Strašně jsem se jí bála. Ona byla ta velká diva, tak jsem předpokládala, že na mě bude koukat z výšky. Nakonec to ale byla láska na první dobrou a prožily jsme spolu obrovský kus života. Měly jsme hodně důvěrný vztah a ona byla opravdu výjimečná žena,“ vzpomíná.

Dana Batulková se pravidelně objevuje v seriálech uzavřených i nekonečných, aktuálně třeba v Kamarádech na televizi Prima. „Musím říct, že tyto dlouhodobé seriály mi vyhovují v tom, že je to jako chodit domů. Není to stresové. To se stává třeba až ve chvíli, kdy už nastupujete do nějakého rozjetého projektu. Ale jak začínají všichni spolu, funguje to dobře. Navíc teď v Kamarádech jsme tam už skupinka žen kolegyň, takzvaných drben, které se známe ze Slunečné. To natáčení mám pak díky tomu trochu pojaté i jako takovou sociální aktivitu, kdy se potkám s lidmi, se kterými se jinak nepotkám vůbec,“ komentuje.

Letošní řadu StarDance Dana Batulková jako vítězka třetí sezony sleduje a navzdory tomu, že od jejího vítězství uplynulo už čtrnáct let, stále si dokáže vybavit, jak nervózní byla před prvním přímým přenosem.

„Zpočátku jsem svého rozhodnutí zúčastnit se opravdu litovala. Pro mě to byla hrozná psychická zátěž. Vymýšlela jsem, co si zlomím nebo přerazím... Neudělala jsem to, ale opravdu jsem nad tím smrtelně vážně přemýšlela a nedalo mi to spát. Nakonec jsem to ale naštěstí nějak zvládla a každá takováto věc, kdy se člověku povede něco překonat se nakonec promění v naprosto neuvěřitelnou zkušenost,“ vzpomíná.

V rozhovoru se dál dozvíte, proč si Dana Batulková myslí, že by muži neměli od určitého věku hrát divadlo a jaktože přišla na DAMU jako takzvaná recitátorka. Prozradila také, v čem je jí komfortnější divadelní angažmá oproti volné noze nebo jestli ještě tančí se svým tanečním partnerem ze StarDance Janem Onderem.