České hry mají větší obrat než film. A nám festival nikdo nezaplatil, divil se Dan Vávra

Až na samotný závěr více než hodinu a půl trvajícího setkání v Císařských lázních, kde spolu s kolegy představoval filmový projekt Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut, se herní vývojář Dan Vávra pustil do zajímavé polemiky. „České hry mají větší obrat než film. A takovýto festival nám nikdo nezaplatil,“ nadhodil.

„Herní průmysl je ekonomicky větší než ten filmový. V Čechách máme filmové ceny v televizi, herní nikoli. Existují dvě herní konference, které si pořádáme. Jsou obě docela velké a mezinárodní, ale ve srovnání s karlovarským festivalem je to mnohem menší, lacinější. Přitom herní průmysl je ekonomicky větší. Což je zvláštní a zajímavá věc k úvaze,“ pokračoval devětačtyřicetiletý herní designér.

Spolu s kolegy z Warhorse Studios, tedy výkonným ředitelem Martinem Frývaldským a režisérem cutscén Petrem Pekařem, zavítal Vávra na karlovarskou filmovou přehlídku kvůli uvedení snímku Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut. Filmová odnož jejich slavné videoherní franšízy měla totiž na tom samém místě premiéru jen dvě hodiny po konci debaty.

Snímek Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut vznikl tak, že tvůrci sestříhali hrané scény z videohry do jednoho souvislého filmu. Takzvané cutscény (střihové sekvence) mají obecně ve videohrách za úkol akcelerovat samotný příběh, v Kingdom Come: Deliverance II je jich prý celkem přes šest hodin čistého času.

„Vyprávět prostřednictvím cutscén je obecně špatně. Je lepší, když si to hráč zahraje. Ale někdy prostě musíte mít některé situace pod kontrolou,“ vysvětloval Vávra, proč tvůrci k těmto krátkým scénám ve videohrách přistupují. Přesto se stává, že hráči tyto neinteraktivní sekvence přeskakují. „U starých her to bylo i tak, že je člověk hrál kvůli cutscénám. Teď se to ale otočilo. Musí splňovat stejná pravidla jako film, musí tam být zajímavé postavy, musí to odsýpat,“ vyjmenovává, co všechno je nutné, aby hráče cutscéna zaujala.

„Příběh Kingdom Come je silný, tak jsme ho chtěli přiblížit i jinému obecenstvu. Platforma filmu nám k tomu přišla vhodná,“ vysvětlil pak smysl celého filmového počinu Martin Frývaldský. Snímek je na festivalu k vidění celkem dvakrát, následně se objeví i v menších pražských kinech. O široké kinodistribuci se neuvažuje, tvůrci jej spíš časem zpřístupní na internetu.

Tvůrci Warhorse Studios na tvorbu cutscén pro jedničku i dvojku Kingdom Come najímali skutečné herce. Vedle mnoha dalších si zde zahráli třeba Marek Vašut, Kristýna Leichtová či Arnošt Goldflam. Ve hře se ovšem musí objevit ve stejné animaci, proto své scény hráli oděni do černého trikotu se speciálními markery pro záznam pohybu. Před obličeji pak měly kamery, které zachycovaly jejich grimasy.

Celkem prý vznik těchto scén zabral 80 natáčecích dní, další stovky hodiny pak herci trávili dabingem. „Po těch osmdesáti natáčecích dnech pracujeme na datech. Střih, animace, zkrášlení scény. Kamera musí působit jako reálná,“ vyjmenovává Pekař jen drobný výsek detailní práce, kterou tvorba cutscén zabere a na které se prý ve výsledku podíleli i tisíce pracovníků v Indii. Je to prý jedna z mála outsourcovaných záležitostí při vzniku této slavné české videohry.

Tvůrci samozřejmě zacházeli i do detailů, které jsou běžným filmařům zcela cizí. Pokud se hráč k dané cutscéně dostane v době, kdy je ve hře tma či prší, odehrává se scéna taktéž ve tmě nebo v dešti. Stejně tak se postavám mění oblečení podle toho, jak oděni se zrovna k dané sekvenci dostali.

Zhlédnutím snímku nicméně divák uvidí jen asi 40 procent cutscén, které samotná hra nabízí. „Je to taková hezká ochutnávka, o čem ta hra je. Nemyslím, si že člověk o něco přijde. Gameplay máme 120 hodin, takže by to spíš mělo diváky navnadit si to zahrát,“ upřesnil režisér Pekař. „Měli jsme cílenou stopáž ke dvou hodinám. Na začátku byl plán odvyprávět příběh celý. Pak jsme zjistili, že to nejde. Tak se udělalo toto; je to ucelené, jasné, má to začátek i konec,“ slibuje k filmu.

Snímek je k vidění pouze s českým dabingem a anglickými titulky. Anglická verze je prý možná, ale zatím neexistuje.

Videohra Kingdom Come: Deliverance II vyšla v únoru tohoto roku, navázala na úspěch sedm let starého prvního dílu a stala se ještě větší událostí ve světě gamingu. Vedle celosvětového ohlasu pozvedla i turismus ve středních Čechách. Příběh z roku 1403 se totiž odehrává v okolí Sázavského kláštera, Kutné Hory či třeba hradu Trosky.