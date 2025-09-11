Zatím se ví jenom tolik, že scénáře a výkonné produkce se vedle Dana Browna ujme Carlton Cuse, který se proslavil projektem Ztraceni, ale pak si autorské jméno pokaňhal snímky San Andreas nebo Rampage Ničitelé. Kritici nové knihy sice tvrdí, že lepšího scenáristu si Tajemství všech tajemství beztak ani nezaslouží, ale fanoušky zaměstnává jiná otázka.
Totiž kdo bude hrát hlavní postavu profesora Roberta Langdona. Filmovou proslulost Brownových děl zařídila trilogie v režii Rona Howarda, který klíčovou úlohu svěřil Tomu Hanksovi. První snímek, Šifra mistra Leonarda z roku 2006, mu postavil po bok Audrey Tautou, tři roky poté vznikli Andělé a démoni, kde Hankse doplnili Ewan McGregor a Ayelet Zurerová, a před devíti lety ve filmu Inferno hrál s Felicity Jonesovou.
Hanks ovšem na roli Langdona nenaváže; jednak už má jiné plány, jednak si právě líže rány poté, co West Point zrušil cenu, již měl herci udělit, což prezident Trump hlasitě schválil. Ale hlavně Netflix naznačil, že hledá novou tvář, což vedle Hankse zřejmě ze hry vylučuje i Ashleyho Zukermana, jenž stejnou postavu ztvárnil v seriálu Ztracený symbol.
Právě Ztracený symbol zosobňuje možná rizika budoucího projektu. Ač také vznikl podle Brownovy knihy, byl zrušen po jediné sérii; pro nezájem diváků, o zdrcujících recenzích nemluvě. Ani nad filmovou sérií sice recenzenti nejásali, jenže skvěle vydělávala; i když díl od dílu méně, dohromady se přehoupla přes půldruhé miliardy dolarů.
Těžko říci, co Ztracenému symbolu zlámalo vaz. Původně se chystal také film s Hanksem, jenže pak dostalo přednost Inferno a když byl projekt obnoven, dostal už jen podobu seriálu, navíc přepsaného jako takzvaný prequel čili příběh předcházející událostem z filmové série, jenž líčí raná dobrodružství mladého hrdiny. A prequely obecně příliš netáhnou.
Ale možná je pravda daleko prostší: série už se zkrátka vyčerpala, diváci jsou z ní unaveni a jakýkoli pokus o její vzkříšení se nemůže spoléhat pouze na popularitu původních filmů, zvláště kdyby místo hvězdného Hankse obsadil sebelepšího, leč málo známého herce.
I proto se množí spekulace, že v Tajemství všech tajemství by se mohli v akčního akademika Langdona převtělit třeba Matt Damon či Benedict Cumberbatch. Nicméně jedno je jisté: Netflix si musí pospíšit, ať do vlaku nastoupí kdokoli, protože až povyk kolem knižní premiéry utichne, může se někdejší mezinárodní rychlík proměnit v ospalou lokálku.