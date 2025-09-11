GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Mirka Spáčilová
  13:22
Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech tajemství. Ač minulý seriál podle Brownovy knihy selhal, teď to zkusí Netflix - ale s kým?
Audrey Tautou a Tom Hanks ve filmu Šifra mistra Leonarda

Audrey Tautou a Tom Hanks ve filmu Šifra mistra Leonarda | foto: Falcon

Tom Hanks a Felicity Jonesová v hlavních rolích filmu Inferno
Spisovatel Dan Brown v Praze (18. září 2018)
Ashley Zukerman v seriálu Ztracený symbol
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
27 fotografií

Zatím se ví jenom tolik, že scénáře a výkonné produkce se vedle Dana Browna ujme Carlton Cuse, který se proslavil projektem Ztraceni, ale pak si autorské jméno pokaňhal snímky San Andreas nebo Rampage Ničitelé. Kritici nové knihy sice tvrdí, že lepšího scenáristu si Tajemství všech tajemství beztak ani nezaslouží, ale fanoušky zaměstnává jiná otázka.

Totiž kdo bude hrát hlavní postavu profesora Roberta Langdona. Filmovou proslulost Brownových děl zařídila trilogie v režii Rona Howarda, který klíčovou úlohu svěřil Tomu Hanksovi. První snímek, Šifra mistra Leonarda z roku 2006, mu postavil po bok Audrey Tautou, tři roky poté vznikli Andělé a démoni, kde Hankse doplnili Ewan McGregor a Ayelet Zurerová, a před devíti lety ve filmu Inferno hrál s Felicity Jonesovou.

Hanks ovšem na roli Langdona nenaváže; jednak už má jiné plány, jednak si právě líže rány poté, co West Point zrušil cenu, již měl herci udělit, což prezident Trump hlasitě schválil. Ale hlavně Netflix naznačil, že hledá novou tvář, což vedle Hankse zřejmě ze hry vylučuje i Ashleyho Zukermana, jenž stejnou postavu ztvárnil v seriálu Ztracený symbol.

Zábavné, pokud nezapojíte mozek. Kritici Brownovu pražskou knihu chválí i tepou

Právě Ztracený symbol zosobňuje možná rizika budoucího projektu. Ač také vznikl podle Brownovy knihy, byl zrušen po jediné sérii; pro nezájem diváků, o zdrcujících recenzích nemluvě. Ani nad filmovou sérií sice recenzenti nejásali, jenže skvěle vydělávala; i když díl od dílu méně, dohromady se přehoupla přes půldruhé miliardy dolarů.

Těžko říci, co Ztracenému symbolu zlámalo vaz. Původně se chystal také film s Hanksem, jenže pak dostalo přednost Inferno a když byl projekt obnoven, dostal už jen podobu seriálu, navíc přepsaného jako takzvaný prequel čili příběh předcházející událostem z filmové série, jenž líčí raná dobrodružství mladého hrdiny. A prequely obecně příliš netáhnou.

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Ale možná je pravda daleko prostší: série už se zkrátka vyčerpala, diváci jsou z ní unaveni a jakýkoli pokus o její vzkříšení se nemůže spoléhat pouze na popularitu původních filmů, zvláště kdyby místo hvězdného Hankse obsadil sebelepšího, leč málo známého herce.

I proto se množí spekulace, že v Tajemství všech tajemství by se mohli v akčního akademika Langdona převtělit třeba Matt Damon či Benedict Cumberbatch. Nicméně jedno je jisté: Netflix si musí pospíšit, ať do vlaku nastoupí kdokoli, protože až povyk kolem knižní premiéry utichne, může se někdejší mezinárodní rychlík proměnit v ospalou lokálku.

RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě

Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně propíraného turné obnovených Oasis je tu podařené comebackové album Pulp s názvem More a aktuálně výborná...

10. září 2025  8:03

Na StB jsem sežral papír, abych nepráskal. Pak jsem myl špalky od krve, vypráví Čok

Premium

Své šílené „ahááá!“, kterým se zapsal do dějin českého showbyznysu, vnímá jako dar i prokletí. První kapelu Exploze založil Vilém Čok už na základce, takže coby rocker s baskytarou řádí jako šílenec...

9. září 2025

