náhledy
Zpráva, že David Fincher bude režírovat film podle scénáře Quentina Tarantina, se poprvé objevila 1. dubna loňského roku. Také se spekulovalo, nejde-li o aprílový žertík. Znělo to až moc lákavě na to, aby to byla pravda. Dnes už víme, že se na film Další (ne)zdary Cliffa Boothe, volné pokračování Tarantinova Tenkrát v Hollywoodu, můžeme těšit v listopadu v Imaxu a v prosinci na Netflixu. V hlavní roli se představí Brad Pitt.
Autor: Netflix
Kromě Brada Pitta v titulní úloze filmového kaskadéra Cliffa Boothe ve snímku uvidíme francouzskou herečku Elizabeth Debicki.
Autor: Netflix
„Už to vlastně není příběh o kaskadérovi, ani o filmu, a dokonce už ani o Hollywoodu. Je to příběh o Los Angeles.“ Tak snímek okomentoval režisér David Fincher.
Autor: Netflix
Jednu z hlavních rolí si zahraje Carla Gugino. Těžko říct, jak to režisér Fincher dělá, ale v jeho režijním aranžmá i zdánlivě nevinná momentka herečky na schodech působí zlověstně a znepokojivě.
Autor: Netflix
Brad Pitt coby Cliff Booth na tenise. Jeden by si skoro vsadil, že nepůjde jen tak o kratochvilnou „pinkanou“.
Autor: Netflix
„Brad se mi ozval a řekl: ‚Hele, co kdyby film o Cliffu Boothovi režíroval David Fincher?‘ A já na to: ‚To je fantastický nápad.‘ Byl to tak skvělý nápad, že jsem si ani nedokázal představit, že by se mohl skutečně uskutečnit. Bylo to prostě až moc dobré na to, aby to byla pravda,“ okomentoval vznik Dalších (ne)zdarů Cliffa Boothe režisér a scenárista Quentin Tarantino.
Autor: Netflix
Přístup k filmování obou tvůrců snad nemůže být rozdílnější. Doménou Quentina Tarantina jsou sáhodlouhé dialogy, David Fincher se zase soustředí na atmosféru a precizní práci s obrazem.
Autor: Netflix
Tenkrát v Hollywoodu se odehrávalo v roce 1969 v Quentinem Tarantinem vymyšlené alternativní realitě. Pokračování je situováno do Los Angeles v roce 1977. Pohádka skončila a kaskadéra, který si uměl poradit s hippíky, už nikdo nepotřebuje.
Autor: Netflix
Když si zrovna nevydělává jako barman nebo promítač, stará se Cliff Booth o problémy hollywoodských hvězd – a občas i těch, kteří mají ke hvězdám poněkud dál.
Autor: Netflix
Už podle tónu fotografií z filmu je zřejmé, že Další (ne)zdary Cliffa Boothe budou temnější podívanou než Tenkrát v Hollywoodu. Očekávejme směs násilí, ambicí a touhy, která se může zrodit jedině v Los Angeles.
Autor: Netflix
V pátrání po zmizelé herečce se Cliff Booth zaplete s všemožnými typy z podsvětí, navíc jej budou dohánět stíny vlastní minulosti.
Autor: Netflix
V městě plném lží a neonů může být i pro Cliffa Bootha cena za pravdu příliš vysoká.
Autor: Netflix