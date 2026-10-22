Pohádka skončila, Brad Pitt doručí temnou kriminálku. Podívejte se na snímky z filmu

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Tipy z televizního programu
Recenze: Na tělo 65 %, Kung Fu Panda 3 60 %, Hádkovi 50 %, Sladký život 30 %, Opravdová kuráž 80 %, Oppenheimer 75 %, Padesát odstínů svobody 20 %, Liga spravedlnosti 55 %, Hněv Titánů 30 %, Co jsme komu zase udělali? 55 %, T2 Trainspotting 70 %, Nepolapitelný 50 %
Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...
Další rána pro Evropu 2. Zemřel ředitel David Šmídt, někdejší člen Eddie Stoilow
Vážná nemoc se stala osudnou hudebníkovi Davidu Šmídtovi, bývalému klávesistovi kapely Eddie Stoilow a současnému řediteli rádia Evropa 2. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na svém facebooku astrolog...
Grófka Hana Hegerová. Do Semaforu šla přes postel, z vězení ji dostal Husák
Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala...
Zemřel Ivan Igánek Novák, zpěvákovi legendární kapely Brutus bylo 30 let
Zpěvák legendární bigbítové kapely Brutus Ivan Novák, fanouškům známý též jako Igánek, zemřel v pouhých třiceti letech. Kapela známá hity jako Dlažební kostka nebo Opijem se prostřednictvím Facebooku...
Nechybělo moc a Oto Klempíř vůbec nemusel být ministrem, vzpomíná raper Řezník
Televize Óčko Black odvysílá v sobotu 24. října od 22:00 rozhovor s raperem Řezníkem. Řeč bude například o jeho kontroverzním vystoupení na Českém slavíkovi v roce 2021 nebo o natáčení klipu Soudní...
RECENZE: Metalovou romanci Vlci dělí od banality jen hudební mikrosvět
V rámci festivalu německy mluvících děl Das Filmfest vstupují do kin švýcarští Vlci, které jako svůj celovečerní debut natočil Jonas Ulrich. Sleduje v nich mladou učitelku v mateřské škole, která si...
Vojenská jednotka v akci. Manic Street Preachers vzpomínají na The Holy Bible
„Soudružko, Masaryk, Marx a Seneca – jde to dohromady?“ ptá se Hanka učitelky Jany Ámosy v muzikálu Starci na chmelu. Kapela Manic Street Preachers by odpověděla: „Jde.“ Na svém umělecky nejsilnějším...
RECENZE: Nedotažená Zvířata na Netflixu. Psal snad Ben Affleck scénář s pomocí AI?
Politický thriller ze současnosti, který nastoluje množství morálních otázek. Tak si režisér Ben Affleck vysnil film, kde ztvárnil i hlavní roli. Přes dobrý rozjezd se mu jej ale nepodařilo dotáhnout...
Zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami, psal romány o sexu, drogách a násilí
Ve věku 74 let zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami, známý romány z prostředí městské mládeže. Oznámilo to jeho nakladatelství. Jeho romány se vyznačující tématy sexu, drog, odcizení a násilí.
Jiří Mádl slaví 40. narozeniny, ze Snowboarďáka se stal oceňovaný režisér
Jiří Mádl je jedním z nejúspěšnějších českých filmařů současnosti. V mládí ho proslavily kultovní komedie Snowboarďáci a Rafťáci, také Gympl a Vejška.
RECENZE: Vesna ve Foru Karlín těžila z originality a silné podpory fanoušků
Ženská skupina Vesna na svém velkém, dlouho dopředu vyprodaném koncertě ve Foru Karlín potvrdila, že patří ke zvukově nejnápaditějším kapelám u nás. Její směs lidové a moderní hudby naživo fungovala...
Více humoru, drahé hotely a náhradnice. Co víme o čtvrté řadě Bílého lotosu?
Temná tajemství za fasádou dokonalé dovolené a upřímná sonda do vztahů bohatých lidí: to jsou důvody, proč diváci po celém světě podlehli satirické komedii Bílý lotos. Americký režisér Mike White...
Zemřel herec Tom Skerritt. Proslavil se ve snímcích M*A*S*H, Vetřelec či Top Gun
Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, známý z filmů Vetřelec, Top Gun či M*A*S*H. Podle rodiny zemřel ve středu přirozenou smrtí. Rodák z Detroitu se během více než šesti desetiletí před...
Potkaly se na benzínce a vznikla píseň. Helena Vondráčková spojila síly s Radůzou
Helena Vondráčková představuje svou novou píseň Stříbrný vítr, kterou pro ni po náhodném setkání vytvořila písničkářka a multiinstrumentalistka Radůza. Nečekaná spolupráce vznikla z náhodného setkání...
RECENZE: Když spolu bojují Rozum a cit. Už zase. Přidala se jen dobová StarDance
Snímek Rozum a cit vzbuzuje jedinou otázku: proč bylo nutné ke spoustě dosavadních adaptací předlohy Jane Austenové přidat další, jestliže některé z nich, třeba verzi z roku 1995 s Emmou Thompsonovou...
Krakonoš a básník, Anežka i návrat Tří oříšků. ČT představila své Vánoce
Česká televize představila své letošní premiéry vánočních svátků. Vévodí jim štědrovečerní pohádka Krakonoš a básník, tradičně dorazí i nový příběh pro neslyšící nebo cyklus Adventní koncerty.