Kdybyste teď s Vlastou Burianem mohl dejme tomu popíjet kávu, na co byste se ho zeptal?

Nebyl jenom nejpopulárnějším hercem a komikem, ale taky vynikajícím sportovcem. Jezdil rovněž na kole a fascinovalo mě, že vyhrál pražské cyklistické závody v co nejpomalejší jízdě bez sestoupení z kola. To bych byl moc rád, aby mi rovnou i předvedl.

To byste si moc nepopovídali.

Zajímalo by mě samozřejmě, jak to měl za války a jak potom prožíval těžká padesátá léta. Jako první mi ale blesklo hlavou to kolo.