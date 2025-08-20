Útěk ze stínu Padesáti odstínů. Krásná Dakota Johnsonová obsadila naše kina

Narodila se slavnému hereckému páru Melanii Griffithové a Donu Johnsonovi, prosadila se jako modelka, brzy přišly první menší role, ale také protialkoholní léčba. A kontroverzních Padesát odstínů jí vyneslo nejen popularitu a peníze, nýbrž i stinné zážitky.
Už čtyřikrát byla Dakota Johnsonová nominovaná na anticenu Zlatá malina; třikrát nelichotivou trofej získala, jednou za herecký výkon v komiksu Madam Web a dvakrát právě za první díl dráždivého „porna pro matky“, jak se projektu o sexuálních hrátkách moderní popelky a prince přezdívalo. Od té doby hledá Johnsonová únik ze stínu Odstínů a nejde to lehce.
Ovšem místo ozdravění dorazí chaos. Přinejmenším se divák pobaví díky motivu rybiček v akváriu a vskutku vynalézavé rvačce.