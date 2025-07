Dakota Johnsonová je ve Varech. Na úvod zklamala desítky fanoušků před divadlem

Rozladění odcházeli lidé, kteří před karlovarským divadlem čekali na příjezd Dakoty Johnsonové. Další hvězda letošního nabitého úvodu festivalu měla v sobotu večer jako první část svého festivalového programu právě zde uvést snímek Splitsville.

Ač policejní přítomnost a vytvořený špalír dávaly určitou naději, že se hollywoodská hvězda čekajícím alespoň ukáže, nebylo tomu tak. Pětatřicetiletá herečka proklouzla bočním vchodem a dav se po tři čtvrtě na deset zklamaně rozešel. Dlužno podotknout, že pokud by se Johnsonová v úzkém prostoru před divadlem ukázala, vyžadovalo by to výrazně větší pořadatelské manévry. Na druhou stranu před čtyřmi lety právě zde vyvolal doslova šílenství Johnny Depp, který se před divadlem fanouškům věnoval tak dlouho, že program festivalu nabíral výrazný skluz.

Herečka v karlovarském Městském divadle následně uvedla vztahovou komedii Splitsville. Ve snímku s letošní datací, který režíroval Michael Angelo Covino, má hlavní roli. Hvězdu rozporuplné filmové trilogie Padesát odstínů, která se narodila hereckému páru Melanie Griffithová a Don Johnson, si tedy alespoň užili diváci v sále, kde o novém filmu vřele promluvila.

Větší šanci tak budou mít fanoušci americké hvězdy v neděli. A opět ve večerním čase. Johnsonová totiž ve Velkém sále v 22:30 uvede svůj další nový počin, romantický snímek Dokonalá shoda. V režii Celine Song si zde zahrála s Chrisem Evansem a Pedrem Pascalem.

Program počítá i s červeným kobercem, oficiálního přivítání se tedy herečce dostane den po komorní akci v divadle. Ve Velkém sále by měla převzít Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a zařadit se tak k čerstvým držitelům Vicky Kriepsové a Peteru Sarsgaardovi. Ti ji obdrželi v pátek na slavnostním zahájení.