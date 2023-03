Hudebním žebříčkům kraluje album Aurora fiktivní seriálové kapely

V seriálu Daisy Jones & the Six, který je k vidění na streamovací platformě Amazon Prime Video, losangeleská rocková skupina v roce 1976 pracuje na svém zásadním albu.

Kapela, její vzestup ke slávě i záhadný rozpad jsou fikcí, ale jedenáctiskladbové album Aurora je skutečné. Vede si skvěle na streamovacích službách – více než 30 milionů přehrání – a jak uvedl list The Wall Street Journal, vévodí několika hudebním žebříčkům.

Seriálový příběh skupiny Daisy Jones & the Six je částečně inspirován historií kapely Fleetwood Mac, který v roce 1977 vydala své klasické album Rumours, jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších desek všech dob. Na desce Aurora pracovala skupina skladatelů a instrumentalistů, přičemž se snažila dosáhnout zvuku a atmosféry 70. let a zároveň oslovit současné diváky a posluchače.

„Součástí naší původní vize bylo, že se k Daisy Jones budeme chovat jako ke skutečné kapele,“ prohlásil Kevin Weaver z vydavatelské společnosti Atlantic Records. Fiktivní skupina se tak připojila ke hvězdným jménům jako Led Zeppelin a Rolling Stones, jejichž alba vycházela právě pod hlavičkou Atlantic Records.

Od 3. března, kdy měly premiéru první tři díly seriálu, se skupina Daisy Jones & the Six vyšplhala do čela žebříčku internetového hudebního obchodu iTunes. Krátce poté se stala první kapelou, která vznikla na základě seriálu a dostala se na první místo v žebříčku Billboard pro začínající umělce. Deska kraluje také žebříčku Billboard pro soundtracky. Během prvních dvou týdnů od vydání alba se ho v USA prodalo 21 100 kusů, uvádí Luminate.

Vlažně album Autora přijali skalní fandové knižní předlohy seriálu z pera Taylor Jenkins Reidové. Nelíbilo se jim totiž, že se producenti a autoři skladby Aurora odchýlili od textu, které se v plném znění objevuje na posledních stránkách knihy.

Skladby samotné pojednávají o vzestupu a pádu kapely. Balada Look At Us Now (Honeycomb) zní ve chvíli, kdy se poprvé setkávají zpěvák a kytarista Billy Dunne (hraje ho Sam Claflin) a Daisy Jonesová v podání Riley Keoughové, vnučky Elvise Presleyho a dcery Lisy Marie Presleyové.

Billy a Daisy spolu napíšou svižnou skladbu Let Me Down Easy, která kapele dodá energii na zbývající nahrávání. Když se skupina vydá na velmi úspěšné turné, opakované hraní písně The River od města k městu ilustruje stupňující se vyhoření života na cestách.