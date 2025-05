Dagmar Havlová prý ani není v přímém kontaktu s rodinou, která by ji k přípravě řeči vyzvala. „Osobně to považuji za znevážení úmrtí známé osobnosti za účelem vyšší prodejnosti,“ okomentovala Havlová postup bulváru.

Poslední rozloučení s hercem a prezidentem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se uskuteční v úterý 20. května ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Ráno mezi 9. a 10. hodinou je naplánované soukromé rozloučení s proslovy blízkých přátel. Od 10. do 17. hodiny bude mít možnost uctít jeho památku veřejnost.

Čtenáři mohou dění v Rudolfinu těchto hodinách sledovat v přímém přenosu na iDNES.cz . Všem, kteří chtějí projevit účast, a nedostanou se do Rudolfina, pak bude od 21. do 31. května k dispozici také kondolenční kniha v Divadle Kalich, které bylo poslední divadelní scénou, na níž Jiří Bartoška vystupoval. Konkrétně v představení Moje hra. Kondolenční kniha bude umístěna v samostatném prostoru pokladny.

Připravovaného úterního rozloučení s Jiřím Bartoškou se plánuje zúčastnit i ministr kultury Martin Baxa, jak sdělila redakci iDNES.cz tisková mluvčí ministerstva. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala se patrně osobně nezúčastní, oba budou v úterý na zahraničních cestách.

Po smutečním rozloučení chystá v Rudolfinu rodina zesnulého večírek pro více než 900 hostů, na němž budou vystupovat jeho přátelé. Bartoška si to prý tak přál.

V úterý vedení karlovarského festivalu oznámilo, že pozice prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nebude obsazena a zůstane in memoriam Jiřímu Bartoškovi. Festival nadále povede tým v čele s výkonným ředitelem Kryštofem Muchou.

I přes úmrtí své ústřední tváře pokračují podle pořadatelů přípravy letošního ročníku podle plánu a festival se od 4. do 12. července uskuteční v standardním rozsahu a kvalitě.

„Doma“ byl v divadle

Zesnulý herec se do povědomí diváků zapsal například v pravěké trilogii Osada Havranů, jako lékař záchranné služby v seriálu Sanitka či v komedii Teorie tygra, za niž získal Českého lva. A ačkoli se děčínský rodák v poslední době v médiích objevoval především v roli prezidenta zmíněného karlovarského festivalu, říkal, že „doma“ je v divadle.

Po studiu krátce působil v brněnském Divadle na provázku a v roce 1973 zamířil do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde zazářil především jako Jakub ve hře Jakub a jeho pán. Po odchodu do Prahy zakotvil v Městských divadlech pražských a od roku 1978 v pražském Divadle Na zábradlí, které opustil teprve s rozpadem původního souboru počátkem devadesátých let.

Jiří Bartoška, jedna z nejvýraznějších osobností českého filmu a divadla, zemřel ve čtvrtek 8. května ve věku 78 let.