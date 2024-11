RECENZE: Film Ďáblova sbírka se nepodobá ničemu, co u nás běžně vzniká

Mimochodem hojně medializovaná vatikánská epizoda se promítla až ve finále snímku do kratičkého záběru, jehož kulisy by se daly klidně ošidit. Jenže pak by Ďáblova sbírka ztratila svůj ráz, díky němuž ji Hřebejk zařadil mezi „opravdu punkové filmy, které mají humor a smysl“. A pokud se punk chápe obecně jako výtržnická provokace, má tu symbol Vatikánu své oprávnění.

Základ příběhu proplétajícího postupy Záhady Blair Witch s díly Dana Browna totiž tvoří reálná historická dohoda, takzvaný konkordát mezi Německem a Svatým stolcem podepsaný v roce 1933, jenž je pro Německo stále platný.