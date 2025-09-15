Ďáblova sbírka oživuje Adolfa Hitlera. Druhý díl českého filmu se točí v angličtině

Autor:
  9:00
Adolf Hitler, který se ukrývá mezi členy pedofilní křesťanské sekty kdesi v rakouských Alpách, přežil svou smrt za pomoci adrenochromu. Jde o látku, která se dle pověstí získává z krve nemluvňat. To je výchozí situace pokračování filmu Ďáblova sbírka, jež Marek Dobeš natočí v angličtině a začne ve Státech.
Vizuál projektu Ďáblova sbírka vs Adolf Hitler

Vizuál projektu Ďáblova sbírka vs Adolf Hitler | foto: Alfedus

Z natáčení filmu Ďáblova sbírka
Z natáčení filmu Ďáblova sbírka
Z natáčení filmu Ďáblova sbírka
Z vizuálu filmu Ďáblova sbírka
10 fotografií

Stejně jako v prvním snímku má hlavní roli Silvia Šuvadová, jejíž hrdinka znovu naváže spolupráci s tajnou náboženskou organizací Dei Consilio, aby čelila Hitlerovým plánům. „Zatímco minule herečka přiletěla z Los Angeles, kde od úspěchu Kolji působí, nyní my jedeme za ní. Ďáblova sbírka se účastní festivalu v Orlandu, kde také symbolicky padne první klapka druhého dílu,“ líčí Marek Dobeš.

Pokračování má i jiné mezinárodní prvky. Hitlera si zahraje nezávislý tvůrce Sebastian Stein, který si stejnou roli přeživšího fašistického vůdce přidělil už ve vlastním dvoudílném projektu Afričtí kung-fu nacisté. Hudbu dodá manželský skladatelský tým Kim a Kathryn Klugeovi, který se podílel třeba na snímku Martina Scorseseho Mlčení.

Každý den válka, vzkazuje podtitul chystaného díla, jež má být slovy Dobeše ještě bizarnější, syrovější a grotesknější než Ďáblova sbírka. „Historie se tu proplétá s okultními rituály, mocenskými hrami a absurdně pompézními vlasteneckými výstupy těch, kdo nemají už vůbec žádnou moc, ale o to víc křičí,“ líčí režisér. „Jestliže první díl nesl podtitul černá vlastenecká komedie, tentokrát vyjdeme z teze, že bez národních států nemůže přežít sám koncept demokracie.“

Vizuál projektu Ďáblova sbírka vs Adolf Hitler
Z natáčení filmu Ďáblova sbírka
Z natáčení filmu Ďáblova sbírka
Z natáčení filmu Ďáblova sbírka
10 fotografií

Ohledně zápletky zmiňuje městské legendy o droze získávané z dětských těl a konspirační teorie tvrdící, že známí politici či herci a mocné skupiny tajně užívají adrenochrom jako elixír života. Motiv se objevil i ve snímku Terryho Gilliama Strach a hnus v Las Vegas.

Dobeš nastoluje situaci, kdy Hitler dotyčnou drogu potřebuje k přežití ve vyšší kvalitě, proto se snaží získat tajný vzorec na výrobu vylepšené látky, který nacističtí vědci na sklonku války vyvinuli. Návod ukrytý hluboko v podzemí Česka se stává nemilosrdného souboje několika táborů.

Vlasovci, Patton, Hitlerova vana. Výročí konce války na obrazovce

Jak se bezmála stopadesátiletý Hitler ve filmu projevuje? „Jeho myšlení se pádem třetí říše neposunulo ani o píď. Stále odmítá globalizaci, těší ho stav Evropské unie, zákaz kouření, ochranu zvířat či tlak na vegetariánství by ještě prohloubil, ale starost mu dělá vymírání obyvatel Evropy, jejichž životnost by pomocí drogy rád prodloužil. Ovšem i sektáři z Dei Consilio věří v chemicky vyráběný adrenochrom, který by jim zajistil nejen život věčný, ale především možnost setkání s fyzickým Ježíšem v den apokalypsy – kterou ostatně hodlají urychlit,“ shrnul autor.

Nadále chce spojovat „vysoké s nízkým“, žánrový experiment s černým humorem a brakovou kulturu s aktuální satirou: „Poté, co jsem do prvního dílu investoval deset let života, náš premiér prakticky v den premiéry Ďáblovy sbírka podepsal smlouvu se Svatou stolicí, takzvaný konkordát, před kterým můj film varoval. I proto si druhým dílem kladu za cíl varovat nejen Čechy, ale celý svět a rozhodl jsem se jej natočit v angličtině.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Ďáblova sbírka oživuje Adolfa Hitlera. Druhý díl českého filmu se točí v angličtině

Adolf Hitler, který se ukrývá mezi členy pedofilní křesťanské sekty kdesi v rakouských Alpách, přežil svou smrt za pomoci adrenochromu. Jde o látku, která se dle pověstí získává z krve nemluvňat. To...

15. září 2025

RECENZE: Golem kráčí pod Folimankou a Dan Brown ukazuje, že kniha má stále svou moc

Premium

Na tom Danu Brownovi něco je! Jeho nový román Tajemství všech tajemství má totiž víc než šest set stránek a nenudí. Je skvěle, živě a čtivě napsaný.

15. září 2025

Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy

Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z...

15. září 2025  6:12

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

14. září 2025  23:24

Áčkoví rapeři jsou milionáři, vyprodávají haly, aniž by je hráli v rádiích, říká DJ Wich

Premium

Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září...

14. září 2025

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...

14. září 2025

GLOSA: Děs i humor. Hodina zmizení je vydatné sousto pro hororové mlsaly

Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal...

14. září 2025  9:20

KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...

vydáno 14. září 2025

RECENZE: Ovce, techno, něha i vtip. Proč film DJ Ahmet vítězí nejen na Sundance

75 % Premium

Nežijí v ráji, ale umí se životem probíjet s tak přirozenou lehkostí, uvolněností a vitalitou, že si diváka omotají kolem prstu. Hrdinové snímku DJ Ahmet, který do českých kin vstupuje se dvěma...

13. září 2025

Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Divadlo Lucie Bílé po úspěchu muzikálu americké autorky Sue Fabischové Maminy chystá 18. září premiéru komedie Taťkové od českých autorů. Hudbu pro muzikál zpracoval Ondřej Brousek, texty písní...

13. září 2025  11:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Dva Zlaté glóby, za nejlepší komediální televizní seriál a pro Michaela Douglase coby nejlepšího herce ve stejné kategorii, má vedle jiných trofejí na kontě Kominského metoda, jejíž premiéru nasazuje...

13. září 2025  8:31

Krize se vlekla roky, popisuje Petr Fiala zásadní změnu v kapele Mňága a Žďorp

Premium

Kapela Mňága a Žďorp vydala nové album Hoříš? Hořím!, na němž poprvé v historii tohoto tělesa nehraje kytarista Martin Knor. Jeho nahrazení nováčkem Jakubem Červinkou bylo podle slov frontmana Petra...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.