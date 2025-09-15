Stejně jako v prvním snímku má hlavní roli Silvia Šuvadová, jejíž hrdinka znovu naváže spolupráci s tajnou náboženskou organizací Dei Consilio, aby čelila Hitlerovým plánům. „Zatímco minule herečka přiletěla z Los Angeles, kde od úspěchu Kolji působí, nyní my jedeme za ní. Ďáblova sbírka se účastní festivalu v Orlandu, kde také symbolicky padne první klapka druhého dílu,“ líčí Marek Dobeš.
Pokračování má i jiné mezinárodní prvky. Hitlera si zahraje nezávislý tvůrce Sebastian Stein, který si stejnou roli přeživšího fašistického vůdce přidělil už ve vlastním dvoudílném projektu Afričtí kung-fu nacisté. Hudbu dodá manželský skladatelský tým Kim a Kathryn Klugeovi, který se podílel třeba na snímku Martina Scorseseho Mlčení.
Každý den válka, vzkazuje podtitul chystaného díla, jež má být slovy Dobeše ještě bizarnější, syrovější a grotesknější než Ďáblova sbírka. „Historie se tu proplétá s okultními rituály, mocenskými hrami a absurdně pompézními vlasteneckými výstupy těch, kdo nemají už vůbec žádnou moc, ale o to víc křičí,“ líčí režisér. „Jestliže první díl nesl podtitul černá vlastenecká komedie, tentokrát vyjdeme z teze, že bez národních států nemůže přežít sám koncept demokracie.“
Ohledně zápletky zmiňuje městské legendy o droze získávané z dětských těl a konspirační teorie tvrdící, že známí politici či herci a mocné skupiny tajně užívají adrenochrom jako elixír života. Motiv se objevil i ve snímku Terryho Gilliama Strach a hnus v Las Vegas.
Dobeš nastoluje situaci, kdy Hitler dotyčnou drogu potřebuje k přežití ve vyšší kvalitě, proto se snaží získat tajný vzorec na výrobu vylepšené látky, který nacističtí vědci na sklonku války vyvinuli. Návod ukrytý hluboko v podzemí Česka se stává nemilosrdného souboje několika táborů.
Jak se bezmála stopadesátiletý Hitler ve filmu projevuje? „Jeho myšlení se pádem třetí říše neposunulo ani o píď. Stále odmítá globalizaci, těší ho stav Evropské unie, zákaz kouření, ochranu zvířat či tlak na vegetariánství by ještě prohloubil, ale starost mu dělá vymírání obyvatel Evropy, jejichž životnost by pomocí drogy rád prodloužil. Ovšem i sektáři z Dei Consilio věří v chemicky vyráběný adrenochrom, který by jim zajistil nejen život věčný, ale především možnost setkání s fyzickým Ježíšem v den apokalypsy – kterou ostatně hodlají urychlit,“ shrnul autor.
Nadále chce spojovat „vysoké s nízkým“, žánrový experiment s černým humorem a brakovou kulturu s aktuální satirou: „Poté, co jsem do prvního dílu investoval deset let života, náš premiér prakticky v den premiéry Ďáblovy sbírka podepsal smlouvu se Svatou stolicí, takzvaný konkordát, před kterým můj film varoval. I proto si druhým dílem kladu za cíl varovat nejen Čechy, ale celý svět a rozhodl jsem se jej natočit v angličtině.“