Ďábel nosí Pradu 2. Očekávaný film s Meryl okořenila nová skladba od Lady Gaga

Autor:
  11:13
Dvacet let poté, co se Miranda, Andy, Emily a Nigel staly ikonami, se jejich herečtí představitelé Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci vracejí do módního světa ulic New Yorku a do elegantních kanceláří magazínu Runway ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. V nejnovějším traileru zní původní píseň Runaway v podání Lady Gaga a raperky Doechii.  

Snímek znovu spojuje původní tvůrčí tým v čele s režisérem Davidem Frankelem a scenáristkou Aline Brosh McKennaovou. Zároveň představuje nové postavy, které ztvárňují Kenneth Branagh, Simone Ashleyová, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shenová, B. J. Novak. Naopak Tracie Thomsová a Tibor Feldman se vracejí ve svých rolích Lily a Irva z prvního filmu.

Móda, glamour a návrat ikonického příběhu: Westfield Chodov zve na premiéru filmu Ďábel nosí Pradu 2 i na program inspirovaný filmem.
10 fotografií

Miranda (Meryl Streepová) se v pokračování hitu z roku 2006 musí vypořádat s upadajícím vlivem tištěných médií a s nástupem digitální revoluce, přičemž její bývalá asistentka v podání Emily Bluntové se vypracovala do čela módního konkurenta, který s časopisem Runway tvrdě soupeří o příjmy z reklamy.

V této situaci Miranda znovu potkává svou někdejší oporu Andreu (Anne Hathawayová), nyní reportérku, která svůj styl oblékání podřídila životu na cestách.

Jak se druhý díl sarkastické komediální podívané Ďábel nosí Pradu povedl, se čeští diváci budou moci přesvědčit počínaje 30. dubnem, kdy jde snímek do kin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.