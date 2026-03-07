Kdo byl pravý d’Artagnan? Věrný, diskrétní James Bond pro zvláštní úkoly

Přitom, kupodivu, leccos souhlasí. Pravda, chybí tady krásná paní Bonacieuxová, pro kterou knižní hrdina ochotně nastavoval krk, taktéž s Milady, v dokumentu prostě mylady, se hrdý Gaskoněc zapletl docela jinak.
Nicméně d’Artagnanovy paměti, jež sepsal jeho synovec a ze kterých posléze vyšel Alexandre Dumas, vykazují podle historických badatelů vysokou míru věrohodnosti. Ostatně dotyčný měl na psaní kroniky života svého strýce hodně času i klidu poté, co jako autor dobových pamfletů namířených proti králi skončil ve vězení.
Dokument sleduje život Charlese de Batz de Castelmore d’Artagnana od dětství, které strávil na zámku otcovy rodiny. Se staršími bratry se cvičil v šermu a jiných dovednostech, které klan tradičně předurčovaly k vojenské službě.
A když se vydal za kariérou do Paříže, opravdu už po cestě absolvoval souboj, v němž podlehl přesile. Že za jeho vyprovokování musel za mříže a jen díky cizímu daru se za čas dostal ven, už Dumas pominul.
Nezmínil také, že Athos, Porthos a Aramis, kteří rovněž skutečně existovali, pocházeli ze stejného kraje jako d’Artagnan; odtud plynula jejich soudržnost. Nebo že jejich první společný souboj proti gardistům byl předem domluvený; mimochodem d’Artagnan svého raněného soka sám ošetřil, což patřilo ke kodexu cti.
Souboje už byly opravdu zakázané, jenže kromě rivality mezi králem s jeho mušketýry a kardinálem s gardisty se braly v úvahu peníze, které z pokut za porušení zákazu plynuly do státní kasy.
Navíc poté, co byli mušketýři z ekonomických důvodů rozpuštěni, přešel d’Artagnan do druhého tábora, do služeb nového kardinála Mazarina, byť po obnovení mušketýrské jednotky se vrátil zpět. Velitelé obou stran chválili jeho věrnost a diskrétnost a pověřovali jej výjimečnými misemi; slovy průvodců filmu byl „něco jako tajný agent pro zvláštní úkoly“.
|
Tři mušketýři a já. Akční kus Národního divadla inspirovali Dumas i Verne
Athos zemřel mladý, Porthos i Aramis se vrátili do rodného kraje, kdežto d’Artagnan byl vojákem čtyřicet let a padl přímo na bojišti kvůli chybě mladého vojevůdce. Možná to zní prozaicky, ale rozhodně zajímavě; už proto, aby člověk dodatečně ocenil Dumase za způsob, jak pěšákům dějin zařídil nesmrtelnost.