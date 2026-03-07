Kdo byl pravý d’Artagnan? Věrný, diskrétní James Bond pro zvláštní úkoly

Mirka Spáčilová
  15:50
Pravda je možná méně romantická než Dumasův román Tři mušketýři, ale Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana, které uvádí Prima Zoom, mají svůj půvab právě v tom, že pod nánosem dvorských intrik, galantních dobrodružství a fanfarónských kousků odhalují reálný osud ústředního hrdiny.
Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana

Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana | foto: Prima Zoom

Tady skutečný d'Artagnan vyrůstal, v jeho dětství však byl dům skromnější.
Kardinál Mazarin, jemuž reálný d´Artagnan bezvýhradně sloužil.
Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana
Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana
8 fotografií

Přitom, kupodivu, leccos souhlasí. Pravda, chybí tady krásná paní Bonacieuxová, pro kterou knižní hrdina ochotně nastavoval krk, taktéž s Milady, v dokumentu prostě mylady, se hrdý Gaskoněc zapletl docela jinak.

Nicméně d’Artagnanovy paměti, jež sepsal jeho synovec a ze kterých posléze vyšel Alexandre Dumas, vykazují podle historických badatelů vysokou míru věrohodnosti. Ostatně dotyčný měl na psaní kroniky života svého strýce hodně času i klidu poté, co jako autor dobových pamfletů namířených proti králi skončil ve vězení.

Dokument sleduje život Charlese de Batz de Castelmore d’Artagnana od dětství, které strávil na zámku otcovy rodiny. Se staršími bratry se cvičil v šermu a jiných dovednostech, které klan tradičně předurčovaly k vojenské službě.

Tady skutečný d’Artagnan vyrůstal, v jeho dětství však byl dům skromnější.
Kardinál Mazarin, jemuž reálný d´Artagnan bezvýhradně sloužil. Mazarinovým učitelem byl paradoxně kardinál Richelieu, mušketýrův oponent v Dumasově díle.
Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana
Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana
8 fotografií

A když se vydal za kariérou do Paříže, opravdu už po cestě absolvoval souboj, v němž podlehl přesile. Že za jeho vyprovokování musel za mříže a jen díky cizímu daru se za čas dostal ven, už Dumas pominul.

Nezmínil také, že Athos, Porthos a Aramis, kteří rovněž skutečně existovali, pocházeli ze stejného kraje jako d’Artagnan; odtud plynula jejich soudržnost. Nebo že jejich první společný souboj proti gardistům byl předem domluvený; mimochodem d’Artagnan svého raněného soka sám ošetřil, což patřilo ke kodexu cti.

Souboje už byly opravdu zakázané, jenže kromě rivality mezi králem s jeho mušketýry a kardinálem s gardisty se braly v úvahu peníze, které z pokut za porušení zákazu plynuly do státní kasy.

Navíc poté, co byli mušketýři z ekonomických důvodů rozpuštěni, přešel d’Artagnan do druhého tábora, do služeb nového kardinála Mazarina, byť po obnovení mušketýrské jednotky se vrátil zpět. Velitelé obou stran chválili jeho věrnost a diskrétnost a pověřovali jej výjimečnými misemi; slovy průvodců filmu byl „něco jako tajný agent pro zvláštní úkoly“.

Tři mušketýři a já. Akční kus Národního divadla inspirovali Dumas i Verne

Athos zemřel mladý, Porthos i Aramis se vrátili do rodného kraje, kdežto d’Artagnan byl vojákem čtyřicet let a padl přímo na bojišti kvůli chybě mladého vojevůdce. Možná to zní prozaicky, ale rozhodně zajímavě; už proto, aby člověk dodatečně ocenil Dumase za způsob, jak pěšákům dějin zařídil nesmrtelnost.

