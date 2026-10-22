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Krakonoš a básník, Anežka i návrat Tří oříšků. ČT představila své Vánoce

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  15:00
Z pohádky Krakonošovo tajemství

Z pohádky Krakonošovo tajemství | foto: ČT

Z výstavy Sv. Anežka Česká, princezna řeholnice (Podobizna sv. Anežky na...
Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)
Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)
Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)
12 fotografií
Česká televize představila své letošní premiéry vánočních svátků. Vévodí jim štědrovečerní pohádka Krakonoš a básník, tradičně dorazí i nový příběh pro neslyšící nebo cyklus Adventní koncerty.

Příběh Krakonoš a básník naváže na Krakonošovo tajemství, které mělo premiéru na Boží hod před čtyřmi lety. Vrátí se režisér Peter Bebjak, představitel titulní role David Švehlík i Ondřej Sokol v úloze sběratele pověstí, nové postavy ztvární Táňa Pauhofová či Vojtěch Franců.

Krásná chaloupka a malebné místo. Švehlík se jako Krakonoš vrátil do Jizerek

Kolekci pohádek ve znakové řeči letos rozšíří Poslední sudička, kterou režíroval Pavel Jandourek. Sudička Mořenka by nejraději nadělovala jen štěstí a dobrý život. Při věštbě však spatří malého prince ohroženého obrem. Vyděsí ji to natolik, že začne pochybovat o smyslu svého poslání, protože nechce být součástí osudu, který by mohl někomu ublížit.

Naopak bude chybět výměnná slovenská pohádka. Tamní veřejnoprávní televize totiž v rámci úspor letos nenatočila tradiční výpravnou podívanou s princeznami, ale přichystala současnou rodinnou komedii s motivem svátků Vánoční příběh, jejíž dětský hrdina se těší na dědečka z Finska.

Z pohádky Krakonošovo tajemství
Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)
Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)
Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)
12 fotografií

Pohádkový program ČT doplní Anděl Páně a Anděl Páně 2 s Nesmrtelnou tetou či Šíleně smutnou princeznou. Na obrazovky České televize se vrátí také Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Filmovou nabídku doplní mimo jiné legendární Pelíšky a westernová klasika Tenkrát na západě.

Pokud jde o hudbu, na Štědrý večer odvysílá ČT premiérové pořady Jitka Zelenková – speciální narozeninový koncert a Monika Absolonová: koncert z Lucerny. Milovníci klasiky se mohou těšit na Vánoční koncert ze Senátu a pořad Swingové Vánoce s Adamem Plachetkou.

Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které již 36. rokem propojí hudbu s pomocí potřebným. Letošní koncerty se uskuteční v Břevnovském klášteře, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

Eliška Křenková se v nové minisérii představí jako významná česká světice

Během adventu se představí také dvoudílná Anežka, premiérová hraná minisérie o životě přemyslovské princezny a posléze světice, kterou ztělesnila Eliška Křenková. Výpravný dobový projekt vznikl v česko-slovensko-německo-polské koprodukci.

Silvestrovský program nabídne pořady Výborná show, Zázraky přírody, Hana Zagorová: Biograf Hanka a tradiční Všechnopárty s Karlem Šípem. Na Nový rok 2027 uvede ČT1 film Neporazitelní, ČT art nabídne divákům slavnostní koncert České filharmonie.

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