Tři princezny a dva malí čarodějové. ČT poodhalila vánoční pohádky

Doba se mění, stereotypy pohlaví už se obracejí naruby i v pohádkách. Tři princezny, chytrá, odvážná a krásná, žádají o ruku prince; takticky, protože během námluv se nesmí válčit.

„Vánoční pohádka je pro mne splněný sen, který nedokážu odmítnout, i když se k ní pojí velká očekávání,“ přiznává režisér Tomáš Pavlíček. „Poprvé musím zvládnout triky a zvířata, nicméně připadám si jako dítě, které se vyřádí s novou hračkou.“

„Pavlíček je opravdu plný nadšení, laskavý a otevřený všemu, co vznikne přímo na place. Vždycky se dalo říci – Zkusme to ještě jednou, a vždy se to vyplatilo,“ líčí natáčení Klára Melíšková, která si roli zlé královny pochvaluje. „Dává šanci, jak ze sebe vypustit zlobu, ale nesmí to vyznít povrchně, nýbrž uvěřitelně.“

Princ se vzdá vlády, aby se mohl věnovat své vášni pro vynálezy v čele s létajícím strojem. Trojan to vítá: „Proč by měl donekonečna říše zachraňovat princ? Jen ať si jednou máknou princezny, je to osvěžující.“

Projel se sice na koni, ale jinak prý nemusí předvádět kousky kaskadéra či akčního hrdiny. „Při natáčení máte pokaždé sto padesát věcí, které vyjdou krásně, plus jednu, která se musí dodělat. A nejzajímavěji vyjde to, co nebylo ve scénáři,“ shrnul Josef Trojan.

Zatímco dámy jásaly, že se šijí nové kostýmy, pánové ze štábu zase obdivovali technické létající hračky. Točilo se mimo jiné na hradě Bouzov a také v Českém Švýcarsku. „Krajina po požáru skýtá smutný pohled, ale přesně takovou jsme potřebovali,“ dodává režisér.

Ve vánoční Čarodějnické pohádce, která je určena pro neslyšící a vypráví se ve znakové řeči, se najdou jiné scenérie. Herci se proháněli na košťatech po Brdských lesích, ve stromech Průhonického parku se usadila přísná čarodějnická teta Berta.

Říši kouzel budou pro změnu zachraňovat mladí čarodějové, věčně rozhádaní sourozenci Klotylda a Barnabáš, kteří dělají jeden průšvih za druhým. A kvůli jednomu vystaví vlastního otce i celý kouzelnický svět hrozbě zlého Vzdoroděje.

„Chtěli jsme námět původní, moderní a vizuálně zajímavý, aby nám umožnil vykročit blíže k žánru fantasy, ale zároveň dobře uchopitelný ve znakovém jazyce,“ vysvětluje režisér Ivo Macharáček, autor loňského filmu pro neslyšící Dvě Mařenky.

Hlavní poselství Čarodějnické pohádky pak vidí v tom, že i když mají sourozenci mezi sebou rozepře, v těžkých chvílích dokážou držet spolu a najít vzájemnou podporu. Novinka se odvysílá na Štědrý den.