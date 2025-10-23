Štědrý večer na Strašperku, silvestr se StarDance. ČT odhalila vánoční program

Na zámku Strašperk se královský rozpočet místo zvyšování daní vylepšuje strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii vynalézavá princezna Elvíra. Jenže kouzelné bytosti nemůžete mít jen tak snadno pod kontrolou, jak předvede letošní štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku.
„Poselství novinky zní, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám. Druhým, skrytějším sdělením je fakt, že rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme,“ zamýšlí se režisér Záhady strašidelného zámku Ivo Macharáček.
Slibuje také zajímavé herecké obsazení, ať už jde o ústřední dvojici v podání Sofie Anny Švehlíkové a Oskara Hese, ministra Jiřího Mádla a generála Pavla Kříže nebo o princezninu vychovatelku, kterou hraje Jana Plodková. V dalších rolích příběhu o prolínání kouzelného a reálného světa diváci uvidí Tomáše Maštalíra, Jaromíra Dulavu či Gabrielu Heclovou.
|
Hes má hlavní roli ve vánoční pohádce. Protivníkem mu bude hodně zlý Mádl
Na Boží hod uvede ČT slovenskou pohádku Největší zázrak, jíž je koproducentem. Figurují v ní nešikovný kouzelník, krásná princezna a nespokojený pekař, objeví se tu i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník. Podle režiséra Tomáše Janči nebudou chybět „kouzla, čáry, efekty i triky“, jež sobecký čaroděj sice ovládá, ale neumí rozvíjet ani využít.
Přibude rovněž nová pohádka pro neslyšící, natočená ve znakovém jazyce s dabingem. U pohádky Ke všem čertům hledali autoři inspiraci v báchorce Boženy Němcové Čertův švagr. Režisér Jan Bártek věří, že díky pohádce se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat: „Z mé zkušenosti jsou neslyšící fantastičtí a neuvěřitelně pohodoví lidé. Možná proto, že neslyší brajgl kolem. A ten klid jim v určitém směru závidím.“
Z kin na obrazovku přestoupí loutková verze Pyšné princezny, ze starších pohádek se vrátí oba díly Anděla Páně, dále třeba Čertí brko, Nejlepší přítel, Jak si nevzít princeznu, Dvanáct měsíčků, Čert ví proč nebo O vánoční hvězdě, z filmů Pelíšky, Postřižiny, Teorie tygra či Zátopek.
Program vedle adventních koncertů a bohoslužeb doplní dokumenty David Becher – Hippokrates Karlových Varů, Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru nebo životopisný snímek o spisovateli Charlesi Dickensovi Muž, který vynalezl Vánoce.
Dětský kanál uvede v předvánočním čase nový krátký příběh Karla Janáka Šťastné a strašidelné! Vánoční prázdniny nabídnou vedle premiérových animovaných děl Sobík Niko za polární září a Labutí princezna: Království hudby také nový speciál seriálu Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Pro nejmladší dorazí Max a Mája: Příběh lištiček a disneyovka Ivan je jen jeden.
Silvestr začne speciály Výborné show, Zázraků přírody, Všechnopárty a vyvrcholí pořadem z pražské O2 areny StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, doplněným o sestřih z podzimního turné projektu. Jeho průvodci Tereza Kostková a Marek Eben pronesou novoroční přípitek.