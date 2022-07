Nejen 1. oddělení bude řešit nové případy v podzimní České televizi

Třetí řada úspěšného kriminálního seriálu Případy 1. oddělení přichází po šesti letech se třinácti novými díly. Základní tým zůstal, přibyli nováčci a v oboru se hodně změnilo. Pachatelé jsou sebevědomější, moderní technologie ohlašují nástup internetové kriminality, jenom tvůrčí tým zůstává - a podle jeho slov bude třetí řada seriálu již definitivně poslední.

Název Pozadí událostí nese minisérie Jana Hřebejka, za níž stojí autorský tandem cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice. I tentokrát přináší detektivní zápletku, ale hlavně hořkou komedii o vztazích na půdě olomoucké univerzity. Hlavní role sourozenců a pedagogů dostali Jiří Havelka a Petra Hřebíčková.

Právě penzionovaná rakouská policistka se s českým kolegou setká ve Zločinu na hranicích při společném zásahu, kdy zahyne mladá strážkyně zákona z Rakouska a najde se mrtvola pohřešovaného českého dealera. Projekt vznikl v koprodukci s rakouskou veřejnoprávní stanicí ORF, využil herce z obou zemí i prostředí pohraničních oblastí Linecko a Kaplicko.

Čtyři samostatné komedie spojené tématem zdraví se drží hesla Lékař léčí, láska uzdravuje! Filmový režisér Jiří Vejdělek, který pracuje přímo pro ČT poprvé, je natočil podle scénáře Marka Epsteina.

Seriál Pět let vznikl exkluzivně pro internetovou platformu ČT iVysílání. Dva se potkali na maturitním plese, pět let poté žena muže obviní, že ji tehdy znásilnil, a chce to použít pro svůj literární debut. Desetidílný seriál pochází z dílny scenáristky Sáry Zeithammerové a režiséra Damiána Vodráška.

Vrátí se trvalky televizní zábavy. Talk show Všechnopárty vstupuje do sedmnácté sezóny, ovšem Karel Šíp se svým pořadem sehraje jistou úlohu také hned v prvním díle Případů 1. oddělení, který má premiéru 5. září.

Premiérové díly Zázraků přírody slibují antigravitační stůl, vesmírné záření, zdolávání vysokého komínu i ledopádu. Navíc podobně jako jiné pořady chystají benefiční speciál.

Ze zahraničí dorazí šestidílný životopis De Gaulle s podtitulem Lesk a tajemství nebo pohled do zákulisí skutečné albánské mafie Besa. ČT rovněž zve do kina na řadu filmových novinek, na nichž se podílela.