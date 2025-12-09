Peče celá země, Strachův příběh Lajf i Místo zločinu Zlín. ČT odhalila jarní pořady

Nová série cyklu Peče celá země slibuje vyšší úroveň soutěžících a poprvé i podcast Dopečeno, zlínské Místo zločinu zase podle tvůrců vsadilo na unikátní prostředí města s výrazným industriálním charakterem a na herecký tandem Radka Holuba s Jitkou Schneiderovou.
Diváci se dočkají také premiéry filmu Lajf, černé tragikomedie o zvláštním společném výletu skupiny lidí, které spojuje pouze fakt, že už se jim nechce dál žít. V režii Jiřího Stracha se v hlavních rolích představí Jiří Mádl a Sophia Šporclová, doplní je legendární Božidara Turzonovová.
Pomůcku pro žáky devátých tříd chystá od 6. ledna projekt DouČTo, série živých lekcí, které budou každý týden v úterý v podvečer dostupné na YouTube a Twitchi. Certifikovaný lektor v čtrnácti kapitolách provede přípravou na přijímací zkoušky v přímém přenosu a v interakci s diváky.
Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně
Digitální platforma iVysílání obohatí svou nabídku o tři původní novinky: seriál Filter, dokumentární sérii Watchparty a cyklus Generace Nika. Ohlašuje i řadu kultovních titulů, k nimž patří Babylon Berlín, Geniální přítelkyně, Cruel Love, The Office, Afterparty či Červený trpaslík.
ČT art přinese například pořady HaDivadla – Padesátka na krku, To je tanec!, Ikony Kamila Střihavky a Textaři, centra DOX – Za uměním, Stivín, improvizovaný portrét, Štěpán Rak: Kytarou ke kořenům, Kroky a skoky české animace nebo O milkování, lásce a zradě.
Dětské Déčko chystá pokračování večerníčku Čtyřlístek i Pohádkové pátračky a oslavy 45. výročí Studia Kamarád. Ze zahraničních seriálů uvede díla Tobiáš Lolness, Belfort a Lupin, Byl jednou jeden předmět, Atomákov a Vegesauři, vrátí se i legendy Gumídci či Phineas a Ferb.
Stanice ČT sport slaví dvacetiletí své existence i sedmdesátku nejdéle vysílané televizní relace Branky, body, vteřiny. Diváky čekají zimní olympijské hry 2026, mistrovství světa v hokeji a fotbale nebo světový šampionát v krasobruslení, který bude po třiatřiceti letech hostit Praha.