Déčko vedle zábavy poučí děti o počasí, umění či záchraně života

„Déčko denně oslovuje bezmála dvě stě tisíc dětí a daří se mu i v mezinárodním srovnání. Hned po spuštění se zařadilo mezi tři nejvyhledávanější dětské veřejnoprávní programy v Evropě a za celých deset let existence z této trojky nevypadl,“ uvedl ředitel ČT Petr Dvořák.

Kromě nových dílů večerníčků Žížaláci či Zahrádka pod hvězdami si Déčko na podzim připravilo třináctidílný animovaný cyklus Co všechno umí počasí, za nímž stojí režisérka, scenáristka a animátorka Maria Procházková.

Přibude také výlet za deseti druhy umění v seriálu Múzárium aneb Všechny múzy světa, v něž se představí mimo jiné dcera a vnučka Petry Černocké nebo Vanda Hybnerová.

V patnácti dílech série o záchranářských profesích Zachraň se, kdo můžeš bude trojice průvodců čelit nečekaným krizovým situacím vyžadujícím zásah složek záchranného systému. Děti tak populárně naučnou formou zjistí, co dělat, když jde o život.

Již podruhé se vypraví též do Datové Lhoty, kde zjistí, jak funguje počítačová myš, k čemu slouží restart, co znamená chytrý spotřebič nebo na co si dát pozor při instalaci aplikace.

Třetí řady se dočká Zvěd, v němž Vojtěch Klinger a jeho fenka Maggie odhalí zajímavá fakta o vzduchu. Nechybí ani tradiční celoroční soutěž Déčka. Letos pod názvem Úžasné umění chce tříbit umělecký vkus a estetické cítění dětí.