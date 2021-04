RECENZE: Cyklus pojede Českem nejen za sportem, spíše za reklamou

Zmnožují tak současnou žeň dokumentů jak vlastivědných, tak sportovních, aniž by k žánru přidali cokoli neobvyklého nebo vyloženě osobního. Osm epizod je rozděleno podle jednotlivých krajů od Karlovarska po Plzeňsko.



Jejich úvod vždy školometsky shrne, kde region leží, kolik má obyvatel a jaké přírodní krásy, načež dvojice průvodců osedlá koně, plavidla, kola, koloběžky nebo skejty a vyrazí na poznávací jízdu.

Hraje jim k tomu klipová hudba, nad krajinou krouží drony a po každé etapě se divák dozví, že to bylo „úžasný, super, výzva“, že si to Samková s Krausem „fakt užili“, případně „že to bylo zajímavé, ale teď se jdeme provětrat“. Dialogy působí jako předem napsané, současně naučné i naučené, pouze převedené do hovorového jazyka.



Výpravy se občas vyznačují umělou dramatizací s následnou blamáží, třeba putování po stopách vlků vynese jen ohlodanou kost, rýžování zlata ani tu ne. Naopak nevšední zážitek znamená tradiční plavení dřeva včetně zjištění, jak těžké je vor ubrzdit, nebo potápění v bývalém lomu mezi obřími jesetery.

Jinak se procházejí či popocházejí, v lázních si máchají nohy, v muzeu obdivují výrobu ručního papíru, zkrátka obrazně řečeno kříží zlaté české ručičky se zemským rájem na pohled.

Ovšem podobnou vlasteneckou osvětu už šířily jiné pořady, počínaje letitou Toulavou kamerou a konče nedávnou sérií V karavanu po Česku. Premiérový projekt Českem nejen za sportem se od nich liší jenom v detailech, třeba módní oslavou adrenalinu, leč zásadně vždy s přilbou, milí diváci – a hlavně pak vskutku mohutně rozbujelým product placementem.



Českem nejen za sportem Režie Martin Vrbický, účinkují Eva Samková, Tomáš Kraus Hodnocení­: 50 %

Všechny kratochvilné atrakce, akrobatické parky či jiné obdobné volnočasové areály, které průvodci na své pouti republikou navštíví, mají zkrátka reklamu jako hrom.

Jistě, za pandemie se přírodní a sportovní aktivity staly vzácnou oázou, jenže hranice mezi bohulibou podporou domácího turistického ruchu a okatou propagací jednotlivých podnikatelských subjektů je v cyklu Českem nejen za sportem až nebezpečně úzká.