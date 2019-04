Na obrazovku se chystá John Malkovich jako detektiv Hercule Poirot

„Za velký úspěch považuji zejména přístup k nedávno objevenému unikátnímu záznamu s vystoupením Karla Kryla z roku 1969. Snažili jsme se získat od norské veřejnoprávní televize neomezená vysílací práva, což se podařilo. Pořad se tak stane součástí archivu ČT,“ uvedl ředitel programu Milan Fridrich.

Ze světových novinek se divákům pod názvem Hříšná duše představí dvě řady krimiseriálu The Sinner, v němž motivace pachatele vraždy vychází z hlubin podvědomí a divák je odhaluje spolu s detektivem v událostech ze vzdálené minulosti.

V šestnácti dílech dvou řad se v hlavní roli vyšetřovatele objeví Bill Pullman, v úvodní kauze je jeho partnerkou Jessica Bielová.

Klasiku žánru zastoupí čtyři nové minisérie podle Agathy Christie, Vraždy podle abecedy řeší Hercule Poirot, jehož roli nyní převzal John Malkovich. Napětí slibují i polský Učitel, osmidílná série Streets of Berlin, pokračování historicko-kriminální ságy Babylon Berlín či nová řada islandského projektu V pasti.

Z dokumentů ČT přivezla cyklus Světové války, cestopis Úžasný Grand Canyon nebo dvoudílný hraný životopis Tajný život Marilyn Monroe. Koupila rovněž kolekci filmů Luka Bessona, šestidílný seriál o pařížské instituci Filharmonie a záznam opery Tosca s Annou Netrebko.

Naopak zahraničí mělo zájem o český seriál Labyrint, nové případy Detektivů od Nejsvětější Trojice či premiérové Cesty za hodinářským uměním. Záznam baletu Jiří Kylián – Mosty času se prodal do Japonska, První republika i Spravedlnost do Bulharska a seriály Labyrint, Clona a Neviditelní do Polska.