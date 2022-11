Nuda. Má Koruna po smrti Alžběty ještě smysl? ptají se rozpačité recenze

„Obsazení je schematické, děj je napěchován bezduchými promluvami a některé epizody se mohly vyškrtnout rovnou celé,“ nebere si servítky britský Guardian.

Jeho recenzent se zamýšlí nad tím, zda mají relativně nedávné historické skutečnosti stejný potenciál, jako měly ty z úvodu seriálu. „Když Netflix před šesti lety debutoval s přepychovým, na pravdu si hrajícím seriálem o britské královské rodině, přinesl historickou ságu zasazenou do pozapomenuté doby,“ píše se zde dále. Seriál byl atraktivní především tím, že byl díky stále na trůnu sedící královně pevně spjat s naší současností.

„Pátá série nyní přichází jako první uvedená po smrti hlavní hrdinky. A sama působí dojmem, že její čas už pominul,“ dodává Guardian a upozorňuje na skutečnost, že se scenárista a hlavní tvůrce série Peter Morgan jen zbytečně snaží na známé skutečnosti z 90. let nahlížet z nečekaných a neznámých úhlů.

Nové epizody jsou přitom prý často nudné. „Morgan hledá vedlejší zápletky, aby zakryl skutečnost, že o Windsorech bylo již všechno řečeno.“

BBC pak v recenzi polemizuje s vyzněním některých skutečných situací. „Měl by si seriál a jeho tvůrce Peter Morgan tolik zahrávat s fakty?“ táže se. Přílišným lpěním na skutečnosti by se prý na jednu stranu seriál zbavoval jeho smyslu – právě jeho pohled na realitu s jistou uměleckou licencí prý některým scénám dodává na dramatičnosti. „Ale v místech, kde fakta vysloveně ignoruje, se zdá být oprávněné ptát se proč a k čemu je to dobré,“ píše BBC.

Americké Variety si všímá, že seriál čelí ohledně postavy Diany stejnému problému, jakému vůči ní čelila v realitě sama královna. „Diana se svýma hladovýma očima a potřebou být opečovávána prostě spotřebovává všechen kyslík,“ píše se zde. Jakmile ale seriál znázorní její největší skandály, nemá dál o čem dál vyprávět.

O něco smířlivěji se k nové sérii staví americký Time. Morgan se podle webu poprvé výrazně zaměřuje na jiné postavy než samotnou královnu, což je prý dobře. V nové sérii se v její roli poprvé objeví oceňovaná divadelní i filmová herečka Imelda Stauntonová.

Její výkon je prý „neprůhledný“. „(Předchozí představitelky Alžběty v mladším věku) Foyová a Colmanová našly cestu pod Alžbětin povrch. Výkon Stauntonové není vyloženě špatný, ale postrádá niternost. Její postava nepůsobí přítomně ani v emocionální epizodě rámované královniným nechvalně známým projevem „annus horribilis“ z roku 1992,“ upozorňuje deník a zároveň dodává, že takové studené ztvárnění královny patrně odpovídalo Morganově představě.

Více než polovina epizod se prý ovšem soustředí na dění okolo Charlese a Diany. „Což může znít jako podbízení, pokud dáváte přednost Koruně jako velkolepému historickému dramatu,“ uvažuje web slavného amerického týdeníku.

Pátá řada jednoho z nejpopulárnějších seriálů sítě Netflix má oficiální premiéru naplánovanou na 9. listopadu; sestává opět z deseti dílů. Tvůrci v čele s Peterem Morganem plánují ještě šestou řadu, kterou by se příběh inspirovaný životem, vládou a především rodinou britské královny Alžběty II. završil.