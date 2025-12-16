Ve finále Rychle a zběsile se bude s Vinem Dieselem prohánět i Cristiano Ronaldo

„Všichni se ptali, jestli bude součástí mytologie Fast… Musím říct, že je skutečný borec. Napsali jsme mu roli,“ uvedl Vin Diesel na sociální síti X k fotografii s fotbalovou ikonou.
Hvězda Rychle a zběsile tak oficiálně potvrdila chystaný jedenáctý a zároveň poslední díl série o rychlých autech a zločincích. Podle Dieselových slov vzdá vznikající film hold všemu, co fanoušci na sérii milují, a zároveň je zavede tam, kde ještě nikdy nebyli.
Informace přichází poté, co se na veřejnosti objevily spekulace o ne zcela jisté budoucnosti dalšího pokračování. Deník Wall Street Journal uvedl, že prozatím není dokončený scénář. Původní prognózy přitom předpovídaly uvedení nového filmu na jaře roku 2026. Diesel se však během letošního roku nechal slyšet, že se slavnostní premiéra uskuteční až v dubnu 2027.
Produkční studio Universal chce zároveň při tvorbě pracovat s menším rozpočtem. V úvahu tak připadá omezení nebo úplné zrušení některých postav a natáčení v lokálnějších dějištích. To by odpovídalo Dieselovým dřívějším tvrzením o návratu do Los Angeles.
Do hry by se však mohla vrátit oblíbená postava Briana O’Connera, kterou ztvárnil herec Paul Walker, jenž tragicky zahynul při automobilové nehodě v listopadu 2013.
Zda se vrátí i Dwayne Johnson, zatím není kvůli jeho sporu s Dieselem jasné. Johnson, známý též jako The Rock, se krátce objevil v roli Luka Hobbse v desátém dílu z roku 2023 a tehdy se zdálo, že napětí mezi nimi již polevilo. Chladné setkání obou herců na letošním předávání Zlatých glóbů ale znovu oživilo spekulace o jejich konfliktu.