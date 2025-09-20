Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

  19:05
Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na natáčení bude spolupracovat česká armáda. Na Dnech NATO na letišti v Mošnově na Novojičínsku to dnes novinářům oznámili filmaři, kteří natáčení připravují.
Jiří Langmajer v komedii Copak je to za vojáka

Jiří Langmajer v komedii Copak je to za vojáka | foto: ČT

Producent Martin Tošenovský řekl, že spolupracují se scenáristou původního filmu Pavlem Hajným. „Měla by to být v první řadě komedie, pořád ještě akční podívaná a hlavně máme takovou ambici uspokojit diváky jedničky, ale oslovit i mladou ‚cílovku‘,“ řekl kreativní producent Daniel Strejc.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že film by mohl pomoci propagovat českou armádu. „Není jednoduché dneska sehnat finanční prostředky a my jako resort ministerstva obrany uděláme maximum možného pro to, abychom pomohli, co se týče nějaké techniky, nějakých interiérů,“ řekla ministryně.

Připomněla, že původní snímek byl poplatný tehdejší ideologii. „Ale to prostě byla ta doba a to nic nemění na tom, že tam bylo skvělé herecké obsazení a že to byla sranda,“ řekla ministryně.

Film bude režírovat ostravský režisér Vladimír Skórka, který řekl ČTK, že se původně mělo točit už před pěti lety. „Je touha natočit ten film, pokračovat v té legendě. Na druhou stranu už tehdy před covidem se dělal casting, už bylo nacastováno, už se málem točilo, už byly herecké zkoušky, ale nastal covid a prostě ten všecko smetl. Pak začala válka na Ukrajině, to téma začalo být žhavé, komplikované. Teď cítíme, asi hlavně producenti cítí, že je šance znova to postavit na nohy a začít zase ty věci chystat,“ řekl Skórka.

Ze scénáře se podle něj zatím nedá prozradit nic, kromě toho, že jedním z hlavních scenáristů je Hajný a že producenti komunikují s Karlem Rodenem, který v původním snímku ztvárnil druhou hlavní roli. Zatím se ani neví, jakou hodnost bude v pokračování mít Kouba, který byl v původním filmu svobodník.

„S hrůzou jsem zjistil, že mi je tolik, kolik mi je, a že pro to budu tentokrát muset udělat mnohem víc, než před těmi 35 lety,“ komentoval devětapadesátiletý Langmajer okamžik, kdy se dozvěděl, že se bude točit pokračování pro mnohé už kultovní komedie.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

20. září 2025  19:05

Chtěl jsem vám pomoct rozložit turistický ruch. Dan Brown exkluzivně, nejen o Praze

Premium

Karlův most, Klementinum, Staroměstské náměstí, ale i Folimanka. Tady všude je profesor Robert Langdon na stopě šokující pravdě o tajném projektu, který má navždy proměnit vnímání lidské mysli. O...

19. září 2025

Tanec i hudba. Hvězda současného popu, soulu a R&B Raye přijede v lednu do Prahy

Britská zpěvačka Raye se českému publiku představila v roce 2024 na festivalu Metronome Prague a 25. ledna 2026 zavítá do pražské O2 Areny. Název turné This Tour May Contant napovídá, že plánuje...

18. září 2025  20:12

