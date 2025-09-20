Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Producent Martin Tošenovský řekl, že spolupracují se scenáristou původního filmu Pavlem Hajným. „Měla by to být v první řadě komedie, pořád ještě akční podívaná a hlavně máme takovou ambici uspokojit diváky jedničky, ale oslovit i mladou ‚cílovku‘,“ řekl kreativní producent Daniel Strejc.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že film by mohl pomoci propagovat českou armádu. „Není jednoduché dneska sehnat finanční prostředky a my jako resort ministerstva obrany uděláme maximum možného pro to, abychom pomohli, co se týče nějaké techniky, nějakých interiérů,“ řekla ministryně.
Připomněla, že původní snímek byl poplatný tehdejší ideologii. „Ale to prostě byla ta doba a to nic nemění na tom, že tam bylo skvělé herecké obsazení a že to byla sranda,“ řekla ministryně.
Film bude režírovat ostravský režisér Vladimír Skórka, který řekl ČTK, že se původně mělo točit už před pěti lety. „Je touha natočit ten film, pokračovat v té legendě. Na druhou stranu už tehdy před covidem se dělal casting, už bylo nacastováno, už se málem točilo, už byly herecké zkoušky, ale nastal covid a prostě ten všecko smetl. Pak začala válka na Ukrajině, to téma začalo být žhavé, komplikované. Teď cítíme, asi hlavně producenti cítí, že je šance znova to postavit na nohy a začít zase ty věci chystat,“ řekl Skórka.
Ze scénáře se podle něj zatím nedá prozradit nic, kromě toho, že jedním z hlavních scenáristů je Hajný a že producenti komunikují s Karlem Rodenem, který v původním snímku ztvárnil druhou hlavní roli. Zatím se ani neví, jakou hodnost bude v pokračování mít Kouba, který byl v původním filmu svobodník.
„S hrůzou jsem zjistil, že mi je tolik, kolik mi je, a že pro to budu tentokrát muset udělat mnohem víc, než před těmi 35 lety,“ komentoval devětapadesátiletý Langmajer okamžik, kdy se dozvěděl, že se bude točit pokračování pro mnohé už kultovní komedie.