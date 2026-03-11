Arnold se vrátí jako Barbar Conan. Násilí, šílenství, magie a příšery, chválí si příběh

  12:16
O čem se již delší dobu hovořilo a psalo, se stalo skutečností. Arnold Schwarzenegger se po 44 letech od uvedení snímku Barbar Conan vrátí k jedné ze svých nejslavnějších rolí neohroženého válečníka z Cimmerie. Film by se měl jmenovat King Conan a natočí jej Christopher McQuarrie, režisér posledních čtyř dílů série Mission: Impossible.
Mytologické motivy jsou pro pohádky také typické. „Výborný příklad je Barbar...

Mytologické motivy jsou pro pohádky také typické. „Výborný příklad je Barbar Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem, kde všechno od přímočarého příběhu přes postavy, hudbu či dekorace mytologický svět evokuje. Jde o dokonalou pohádku, v níž máte trauma z dětství, kdy se hrdina v závěru setkává s jeho původcem, aby ho mohl definitivně porazit.“ | foto: Profimedia.cz

Arnold Schwarzenegger (22. března 2024)
Arnold Schwarzenegger jako Barbar Conan (1982)
Plakát k nové verzi filmu Barbar Conan, který proslavil Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger ve filmu Komando
Nové zpracování příběhů nejznámějšího literárního hrdiny spisovatele Roberta Erwina Howarda samozřejmě vezme v potaz věk Conanova představitele. Připomeňme, že Arnoldu Schwarzeneggerovi je 78 let. Není tedy zcela jasné, zda bude titulní hrdina připravovaného filmu v centru dění, nebo z něj filmaři udělají jakéhosi mentora.

„Máme v ruce skvělý příběh. Conan začal být až příliš samolibý a namyšlený, takže ho vyhnali z království. Dojde samozřejmě ke konfliktu, on se vrátí a dál je to plné šílenství, násilí, magie a příšer. Máme k dispozici speciální efekty, takže to bude vypadat opravdu velkolepě,“ pochvaluje si představitel titulní role.

Původní Barbar Conan z roku 1982 v režii Johna Miliuse, který na scénáři spolupracoval s Oliverem Stonem, je naprostá klasika subžánru fantasy zvaného meč a magie. Dlouhé záběry, prach, žár, pot, oheň a ocel. A rakouský svalovec v hlavní roli, který moc nemluví, spíš ukazuje svaly a ohání se k mečem. K věčnosti snímek pozvedl geniální hudební doprovod Basila Poledourise, díky němuž z atmosféry filmu dodnes mrazí v zádech.

RECENZE: Nový Barbar Conan jen vybílil obří krevní banku

O dva roky později natočené pokračování Ničitel Conan už epicko-barbarských kvalit předchozího snímku nedosáhlo a plánovaná trojka už nevznikla. V roce 1985 ještě režisér Ničitele Conana Richard Fleischer využil Howardovy povídky ve snímku Rudá Sonja, v němž Arnold Schwarzenegger hrál nikoliv Conana, ale bojovníka Kalidora. Titulní neohroženou postavu hrála Brigitte Nielsenová, ovšem na víc než na jakž takž koukatelné béčko to Sonja nedotáhla.

A za víc než za pokrčení ramen nestála ani nová verze Barbara Conana z roku 2011 v režii Marcuse Niespela s Jasonem Momoou v titulní úloze. Doufejme tedy, že tandem Schwarzenegger & McQuarrie vrátí filmového Conana tam, kam patří – na trůn.

A dodejme, že Arnold Schwarzenegger se kromě Conana chce vrátit k dalším dvěma filmům, které dláždily jeho cestu ke slávě. Rád by stanul na place natáčení nového Predátora a hovoří se také o pokračování osmdesátkové VHS klasiky Komando.

11. března 2026  10:37,  aktualizováno  12:42

Arnold se vrátí jako Barbar Conan. Násilí, šílenství, magie a příšery, chválí si příběh

