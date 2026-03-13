Začal další ročník Comic-Conu v Praze. Podívejte, jaké hvězdy táhnou návštěvnost

Organizátoři festivalu popkultury Comic-Con Prague letos očekávají rekordní návštěvnost. Vyplývá to z předprodeje vstupenek, uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, hlavního pořadatele festivalu. Zatím nejvíce, 27 tisíc návštěvníků, zaznamenal festival předloni. V zaplněném hlavním sále v O2 universum v Praze v pátek odpoledne pořadatelé zahájili sedmý ročník festivalu.
Letos nabízejí 16 programových linií a nejvyšší počet zahraničních hostů v historii festivalu. „Tenhle ročník bude zatím největším, jaký jsme udělali. Předprodej vstupenek napovídá, že počet návštěvníků převýší dosavadní rekord,“ uvedl Renčín.

Mezi prvními stovkami návštěvníků třídenní akce, kteří dlouho před jejím zahájením čekali ve frontách na otevření haly, vytvářelo atmosféru množství cosplayerů, kteří svou lásku k oblíbeným fantasy hrdinům vyjadřují kostýmy. Cosplayeři se objevili na jevišti i během slavnostního zahájení festivalu.

Mezi hosty zahájení se mimo jiné představili komiksoví výtvarníci Marco Turini, Simone D’Armini, Mirka Andolfo nebo Paolo Eleuteri Serpieri.

Z herců sklidili velký aplaus představitelé filmové série Policejní akademie Charlie Schlatter, Lance Kinsey a Michael Winslow, ovací se dočkala i herečka, režisérka a bývalá kaskadérka Diana Lee Inosanto nebo Craig Parker známý ze seriálu Spartakus a z oscarové trilogie Pán prstenů.

Ve stylu Comic-Conu se prezentovali také zástupci vedení města. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) přišel v převleku za Pana Tau. Britský velvyslanec Matt Field přítomné pozdravil jako hologram. Překvapením bylo vystoupení Billyho Boyda. Představitel hobita Pipina z Pána prstenů zazpíval a sám se doprovodil na kytaru.

Na místě je již dánský herec Mads Mikkelsen známý z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal.

Návštěvníci se mohou za poplatek nechat se slavným hercem vyfotit nebo získat jeho podpis. Vpodvečer bude mít v hlavním sále besedu, kterou budou pořadatelé streamovat i do druhého největšího sálu. Šedesátiletý herec v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night.

Mezi hosty akce je dále například skotský herec Iain Glen známý rolí Joraha Mormonta ze seriálu Hra o trůny. Českou hereckou scénu o víkendu zastoupí Jaroslav Satoranský nebo Jiří Lábus.

Program Comic-Conu se koná ve čtyřech patrech, z toho dvě patra jsou věnována videohernám. Návštěvníci využívají možnost vyzkoušet si herní počítače i konzole na více než 100 herních místech.

Deskoherna je pak podle programového ředitele festivalu Václava Pravdy jednou z největších v ČR. Více informací k hostům a programu se nachází na www.comiccon.cz.

První podobné oficiální setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v New Yorku v roce 1964.

V Brně se loni uskutečnil čtvrtý ročník akce pro fanoušky komiksů, sci-fi a fantasy Comic-Con Junior, který má větší zaměření na děti než pražská akce. Pořadatelé v pátek oznámili, že letos se v Brně Comic-Con Junior uskuteční 13. až 15. listopadu.

Začal další ročník Comic-Conu v Praze. Podívejte, jaké hvězdy táhnou návštěvnost

Maskot Comic-Conu Prague 2026.

Organizátoři festivalu popkultury Comic-Con Prague letos očekávají rekordní návštěvnost. Vyplývá to z předprodeje vstupenek, uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio,...

13. března 2026  18:20

