„Mezi nově potvrzenými zahraničními hosty je Giancarlo Esposito, držitel ceny Emmy a představitel ikonických rolí v seriálech Perníkový táta, Volejte Saulovi nebo Mandalorian. Dorazí také Iain Glen, známý především rolí Joraha Mormonta v seriálu Hra o trůny, ale i z filmové série Resident Evil či dalších mezinárodních projektů,“ uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, hlavního pořadatele festivalu.
Fanoušky aktuálních seriálových hitů potěší také účast herců Craiga Fairbrasse a Vincenta Regana, kteří se objevili v hrané adaptaci animovaného seriálu One Piece z produkce Netflixu. Seriál patří k nejsledovanějším titulům streamovací platformy.
Výrazné zastoupení bude mít i česká herecká scéna. Dorazí například Jiří Lábus, jehož kariéra zahrnuje divadelní, filmové i televizní role, a také desítky nezapomenutelných dabingových postav.
„Letos klademe důraz na exkluzivní besedy, literární a komiksový program i speciální projekty. Fanoušci se mohou těšit na populární soutěžní show Superlov, kterou na Comic-Con Prague přináší platforma Oneplay. Dalším výrazným bodem programu bude setkání českých dabérů seriálu Upíří deníky, které nabídne pohled do zákulisí českého znění tohoto kultovního seriálu,“ podotkl Václav Pravda, programový ředitel festivalu.
Literární program obohatí křest česko-polské antologie Poslední výstřel, kterého se zúčastní mimo jiné spisovatel Leoš Kyša alias František Kotleta, a následná beseda s většinou autorů včetně polských tvůrců. Tento program vzniká ve spolupráci s Polským institutem. Na společné besedě vystoupí také spisovatelé Juraj Červenák a Vladimír Šlechta. Součástí festivalu budou i tematické výstavy, mimo jiné výstava podpisů zahraničních herců a výstava originálních filmových plakátů.
Silné zastoupení bude mít komiksová tvorba. Díky spolupráci s nakladatelstvím Crew na festival dorazí italský autor Paolo Eleuteri Serpieri, tvůrce kultovní série Druuna, a také Mirka Andolfo, jedna z nejvýraznějších současných komiksových autorek.
Loňský festival popkultury Comic-Con Prague navštívilo více než 23.000 lidí. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970. V Brně se loni uskutečnil čtvrtý ročník akce fanoušky komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih Comic-Con Junior, který má větší zaměření na děti než pražská akce.
27. října 2025