Festival Comic-Con navštíví v Praze hvězda seriálu Hra o trůny i další světoví herci

  16:46
Letošní festival popkultury Comic-Con Prague navštíví skotský herec Iain Glen známý ze seriálu Hra o trůny a další známí umělci. Sedmý ročník této oblíbené akce se bude konat 13. až 15. března v pražském O2 universu a pro návštěvníky má kromě hvězdného obsazení připravený i bohatý program. Těšit se mohou na soutěžní show, tematické výstavy či literární a komiksové novinky.
Herec Iain Glen v seriálu Hra o trůny.

Herec Iain Glen v seriálu Hra o trůny. | foto: Profimedia.cz

Herec Giancarlo Esposito, držitel ceny Emmy.
Praha 12.04.2025, Comic-Con Prague
Šestý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague letos navštívilo více než 23...
Herec Craig Fairbrass
26 fotografií

„Mezi nově potvrzenými zahraničními hosty je Giancarlo Esposito, držitel ceny Emmy a představitel ikonických rolí v seriálech Perníkový táta, Volejte Saulovi nebo Mandalorian. Dorazí také Iain Glen, známý především rolí Joraha Mormonta v seriálu Hra o trůny, ale i z filmové série Resident Evil či dalších mezinárodních projektů,“ uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, hlavního pořadatele festivalu.

Festival Metronome Prague je kompletní. Pořadatelé oznámili poslední hvězdy

Fanoušky aktuálních seriálových hitů potěší také účast herců Craiga Fairbrasse a Vincenta Regana, kteří se objevili v hrané adaptaci animovaného seriálu One Piece z produkce Netflixu. Seriál patří k nejsledovanějším titulům streamovací platformy.

Výrazné zastoupení bude mít i česká herecká scéna. Dorazí například Jiří Lábus, jehož kariéra zahrnuje divadelní, filmové i televizní role, a také desítky nezapomenutelných dabingových postav.

Neshody k umění patří. Proto o něm musíme debatovat, vyzývá kunsthistorička

„Letos klademe důraz na exkluzivní besedy, literární a komiksový program i speciální projekty. Fanoušci se mohou těšit na populární soutěžní show Superlov, kterou na Comic-Con Prague přináší platforma Oneplay. Dalším výrazným bodem programu bude setkání českých dabérů seriálu Upíří deníky, které nabídne pohled do zákulisí českého znění tohoto kultovního seriálu,“ podotkl Václav Pravda, programový ředitel festivalu.

Literární program obohatí křest česko-polské antologie Poslední výstřel, kterého se zúčastní mimo jiné spisovatel Leoš Kyša alias František Kotleta, a následná beseda s většinou autorů včetně polských tvůrců. Tento program vzniká ve spolupráci s Polským institutem. Na společné besedě vystoupí také spisovatelé Juraj Červenák a Vladimír Šlechta. Součástí festivalu budou i tematické výstavy, mimo jiné výstava podpisů zahraničních herců a výstava originálních filmových plakátů.

Herec Iain Glen v seriálu Hra o trůny.
Herec Giancarlo Esposito, držitel ceny Emmy.
Praha 12.04.2025, Comic-Con Prague
Šestý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague letos navštívilo více než 23 tisíc lidí. (12. dubna 2025)
26 fotografií

Silné zastoupení bude mít komiksová tvorba. Díky spolupráci s nakladatelstvím Crew na festival dorazí italský autor Paolo Eleuteri Serpieri, tvůrce kultovní série Druuna, a také Mirka Andolfo, jedna z nejvýraznějších současných komiksových autorek.

Loňský festival popkultury Comic-Con Prague navštívilo více než 23.000 lidí. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970. V Brně se loni uskutečnil čtvrtý ročník akce fanoušky komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih Comic-Con Junior, který má větší zaměření na děti než pražská akce.

27. října 2025
9. února 2026  16:59

Literární klasika jako film. Bouřlivé výšiny nabídnou ničivou lásku i drsnou přírodu

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny

Britská režisérka Emerald Fennellová se po úspěšných a provokativních snímcích Nadějná mladá žena a Saltburn rozhodla oživit jednu z největších literárních klasik. Její filmová verze Bouřlivých výšin...

9. února 2026

Český úspěch na festivalu Books at Berlinale. Dílo Beneše může inspirovat film

Spisovatel Eli Beneš. (18. dubna 2024)

Kniha Nepatrná ztráta osamělosti českého spisovatele Eliho Beneše se dostala do výběru Books at Berlinale. Ten organizuje stejnojmenný filmový festival Berlinale společně s Frankfurtským knižním...

9. února 2026  14:59

VIDEO: Nejen Hollywoodu hrozí zkáza, vzkazují Mimoni a monstra

Z filmu Mimoni a monstra

Třetí samostatný příběh žlutých postaviček, který do českých kin dorazí 30. června pod názvem Mimoni a monstra, zveřejnil ukázku. Z hrdinů se se tentokrát stanou hollywoodské hvězdy, které musí...

9. února 2026  14:45

RECENZE: I Když se zhasne, zůstane gurmánská komedie bez vůně a bez chuti

30 % Premium
Vojtěch Kotek, Tomáš Maštalír, Petra Hřebíčková, Petra Polnišová a Martin...

Jestli lednoví Šviháci přinesli reklamu na Piešťany, další česko-slovenská taškařice, únorová novinka kin Když se zhasne, oslavuje pro změnu Olomouc. Ale co se humoru a zápletky týče, spadají oba...

9. února 2026

Synové a dcery Jakuba skláře: pod maskou prorežimního seriálu byla nevídaná kritika

Luděk Munzar v roli Jakuba Cirkla a Jaromír Hanzlík jako jeho nejmladší syn...

Jaroslav Dietl patřil v 70. a 80. letech k nejoblíbenějším autorům. Díky tomu si mohl dovolit do svých seriálů promítnout i více či méně viditelnou kritiku režimu. Před 40 lety byl poprvé vysílán...

9. února 2026

Uplynulo 100 let od startu Osvobozeného divadla. Zářili v něm Voskovec a Werich

Jan Werich a Jiří Voskovec v představení Caesar

„Maximum emocí za vteřinu“ chtěli vyvolat Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek, kteří se sešli v Osvobozeném divadle ve 20. letech 20. století. A do svého jedinečného humoru a ironie vnesli...

9. února 2026  11:20

Drahá Jano, spolykal bych tvé slzy, píše zesnulé Brejchové režisér Jiří Svoboda

Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Drahá, drahá Jano, s Tebou v pátek odešla z mého nebe posvátná Hvězda. Takový vzkaz poslal herečce Janě Brejchové, která zemřela ve věku 86 let, režisér Jiří Svoboda.

9. února 2026  10:23

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Portorikánec Bad Bunny při vystoupení na Super Bowlu (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

9. února 2026  6:19,  aktualizováno  10:06

