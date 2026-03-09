Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu

Sedmý ročník Comic-Con Prague, který se uskuteční mezi 13. a 15. březnem v pražském O₂ universu, aktuálně oznámil nového hvězdného hosta, jímž je dánský herec Mads Mikkelsen, známý například z bondovky Casino Royal, komiksového snímku Doctor Strange nebo seriálu Hannibal.
Mads Mikkelsen (Londýn, 29. března 2022)

Mads Mikkelsen (Londýn, 29. března 2022) | foto: AP

Mads Mikkelsen ve fillmu Zaslíbená země, který soutěží v Benátkách
Mads Mikkelsen v seriálu Hannibal
Z natáčení filmu Královská záležitost - Mads Mikkelsen
Herec Billy Boyd, představitel Pipina z Pána prstenů.
7 fotografií

„Letošní ročník jeden z nejsilnějších v historii festivalu. Velkou radost máme teď především proto, že se podařilo pozvat Madse Mikkelsena, který patří mezi nejvýraznější evropské filmové herce současnosti. Věděli jsme, že natáčí v Praze a zkusili jsme oslovit jeho americké agenty. Nejdříve se nic nedělo, ale po týdnu se ozvali, že přestože se Mads vrátil do Dánska, je ochotný přiletět sem pouze kvůli několika hodinám na našem Comic-Conu Prague,“ říká Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, hlavního pořadatele festivalu.

„Věříme, že i vzhledem k jeho obvyklému honoráři je tahle událost neopakovatelná. Proto budeme besedu s ním současně streamovat i do druhého největšího sálu. Příležitost vyfotit se s ním bude velmi omezená pouze na samém začátku conu,“ dodal.

Festival Comic-Con navštíví v Praze hvězda seriálu Hra o trůny i další světoví herci

Mads Mikkelsen patří mezi nejvýraznější herce současnosti. Žánrovému zaměření Comic-Conu odpovídají jeho role ve filmech Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství, Rogue One: Star Wars Story nebo Indiana Jones a nástroj osudu. Z jeho bohaté dosavadní filmografie zmiňme ještě dramata Hon nebo Chlast, historický snímek Bastard nebo u nás aktuálně natáčený kriminální thriller What Happens at Night v režii Martina Scorseseho.

Mezi další hvězdy patří Billy Boyd, představitel hobita Pipina z oscarové trilogie Pán prstenů. Fanoušky sci-fi potěší Ben Browder a Claudia Black, hvězdy kultovního seriálu Farscape, kteří se později objevili také ve světě Hvězdné brány. Dorazí také Robert Llewellyn, jako android Kryton z legendárního britského sitcomu Červený trpaslík, který patří mezi nejpopulárnější sci-fi seriály u českého publika. Dalším výrazným hostem je Iain Glen, známý rolí Joraha Mormonta v seriálu Hra o trůny i z filmové série Resident Evil. Fanoušci se s ním budou moci setkat pouze v neděli.

Program doplní také herečky Diêm Camille a Sandra Yi Sencindiver ze sci-fi seriálu Vetřelec: Země. Diêm Camille se vedle herectví věnuje scenáristice a režii a za krátký film Doll získala ocenění na několika festivalech. Sandra Yi Sencindiver, známá ze seriálů Foundation či Kolo času, patří k vycházejícím hvězdám současné žánrové tvorby. Fanoušky současných seriálových hitů potěší také Craig Fairbrass a Vincent Regan, kteří se objevili v hrané adaptaci populárního anime One Piece z produkce Netflixu.

