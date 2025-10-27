Londýnské výstaviště Excel se o víkendu proměnilo v pestré centrum popkultury. Od 24. do 26. října se zde konal další ročník festivalu MCM Comic-con, který letos přilákal přes sto tisíc fanoušků komiksů, filmů, her a anime z celého světa.
Jedním z hlavních taháků byly tradičně kostýmy. Cosplayeři všech věkových kategorií se předvedli v neuvěřitelně propracovaných převlecích. Od klasických superhrdinů Marvelu a DC a přes postavy z anime a mangy až po originální autorské výtvory. Celý festival zářil barvami, zbrojemi i make-upem, který by dost možná obstál i v profesionální filmové produkci.
Návštěvníci se mohli zároveň zúčastnit panelových diskuzí s tvůrci nebo si pořídit sběratelské předměty od komiksových vydavatelství. Jedná se o akci, která spojuje lidi se stejnou vášní. Na jednom prostoru se tak proťaly rozdílné světy Minecraftu, Bugse Bunnyho ve filmu Space Jam, Hry o trůny či třeba Kingova hororu To.