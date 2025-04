V Praze startuje Comic-Con, přivítá herce z Harryho Pottera či Odpadlíka Lamase

V pátek 11. dubna 2025 startuje šestý ročník Comic-Conu, svátku všech milovníků sci-fi, fantasy, komiksů a popkultury obecně. Do pražského O2 universa letos zavítají italský herec Franco Nero,...

Brněnské Národní divadlo přivezlo do Prahy na festival OPERA 2025 inscenaci opery Richarda Strausse Salome. Dá se v ní najít víc kladů než u většiny pražských operních produkcí, ale i nad ní se...

Cirque du Soleil míří do Prahy. Podívejte se, co nabídne show Kurios Světový den cirkusu, který připadá na měsíc duben, každoročně zvyšuje povědomí o cirkusovém umění. Těší se zasloužené pozornosti amatérských, ale hlavně profesionálních umělců. Ty tam jsou totiž...

Nejúspěšnější Evropská hudební show na ledě přijíždí do České republiky! Program „Frozen 1&2“ okouzlil již přes 500 000 diváků v Německu, Itálii, Francii, Švýcarsku, Španělsku, Nizozemsku, Belgii a...

Juniorské tenisové naděje před kamerou, někdejší světová jednička ve dvouhře Naomi Ósaka v pozadí coby výkonná producentka a odborná poradkyně. Tak vznikal belgický snímek Julie mlčí, který do...

Úspěch po 30 letech. Český film vybrali do oficiálního programu festivalu v Cannes

Český celovečerní film se po více než třiceti letech navrací do oficiálního programu nejprestižnější světové přehlídky. Mezinárodní filmový festival v Cannes totiž do sekce Un Certain Regard vybral z...