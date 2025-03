GLOSA: Žádné slitování se soupeřem aneb Cobra Kai Never Dies!

Seriál Cobra Kai, v němž se po letech sešli úhlavní nepřátelé z Karate Kid Daniel LaRusso a Johnny Lawrence, jsem spolkl jako malinu. V únoru zveřejněnou poslední sérii stejně jako všechny předchozí na jeden zátah. Říká se tomu binge watching a díky střídmé stopáži jednotlivých epizod a svižnému tempu je na to tahle láskyplná fanouškovská pocta jako dělaná.

Od prvních minut bylo evidentní, že tvůrci mají filmy Karate Kid pod kůží a chtějí je připomenout další generaci způsobem, který okamžitě chytí i ty, kteří je nikdy neviděli. Znalci mají pochopitelně výhodu, ale Cobra Kai si lze zamilovat i se zcela čistým štítem. Chemie mezi LaRussem a Lawrencem funguje perfektně a jak Ralph Macchio, tak William Zabka si návrat ke svým někdejším rolím užívají s každou replikou a bojovou pózou. Daniel vede prosperující obchod s automobily, Johnny je socka v džísce, s věčným lahváčem u rtu a zdravým odporem ke všem výdobytkům moderní doby včetně muziky. V jeho srdci má místo pouze poctivý osmdesátkový hair metal.

Nejde ale jen o ty dva, podstatnou roli v Cobra Kai hraje „mládež“, což jsou jeden vedle druhého typy, které si nelze neoblíbit, případně je z duše nesnášet. Už teď se mi stýká po Jestřábovi, Miguelovi, Tory, ale i po Šulidechovi nebo Rejnokovi. Co postava, to plastický charakter, který prochází určitým vývojem. Což se týká i starých známých z filmů, samozřejmě obsazených stejnými herci.

Děj sviští jako šinkanzen, s odkazy na filmy se pracuje účelně, „osmdesátková“ estetika seriál příjemně odlehčuje, byť v pozdějších sériích trochu ustupuje. S blížícím se finále Cobra Kai zvážní a na vtípky a odkazy pro zasvěcené je čím dál míň času i prostoru. A i když tušíte, jak to celé dopadne, stejně se na konci nefalšovaně nostalgicky dojmete. Dá se samozřejmě hovořit o svého druhu guilty pleasure, ale bylo by to nefér vůči poctivosti a řemeslnému fortelu, s jakým tvůrci ke Cobra Kai přistupovali.

Protože ta zdánlivá blbinka šlape jako metalový bubeník, dialogově mnohdy perlí jako ten nejvybranější sekt a bezprostředně po skončení poslední epizody máte nutkavou chuť to celé sjet okamžitě znovu. Nebo se někam uchýlit do ústraní a zkusit si nějaké karatistické chvaty a kopy.