Co sám vystřihl z Titaniku, podpořil James Cameron ve snímku Šest

Zatím jen do sálů v Číně, ale protože za ním coby výkonný producent stojí James Cameron, tvůrce hraného hitu Titanic, očekává se, že se snímku či jeho hodinové televizní verzi otevřou i jiné světové trhy. Tím spíše, že motiv Šesti se před konečným střihem objevil i v Cameronově velkofilmu.

Dokument vychází ze skutečné události z roku 1912, podle tvůrců má však jeho podtext co říci i dnes. Šest čínských pasažérů jako zázrakem uniklo z vraku potápějící se lodi, ale radost ze záchrany jim vzápětí zkalilo rozčarování, když je čtyřiadvacet hodin po příjezdu do Spojených států odmítly americké úřady vpustit do země. Z historie legendy byli téměř vymazáni.

Cameron se k projektu připojil během výroby Šesti. Jeden z tvůrců dokumentu totiž věděl, že režisérův Titanic původně obsahoval později vystřiženou scénu s Číňanem, který přežil na plovoucích dveřích. Spojili se s Cameronem a dostali pozvání, aby přiletěli na Nový Zéland, kde režisér právě natáčel pokračování svého Avatara.

Nabídl jim, že se připojí k výkonné produkci, a pomáhal získat práva k využití záběrů z Titaniku včetně klíčové scény Kate Winsletové a Leonarda DiCapria. „Skutečná záchrana Fang Langa z vody inspirovala právě finále mého Titaniku,“ přiznal Cameron a Šest označil za „poslední neznámý příběh známé tragédie“.