CO (NE)VIDĚT PO VARECH, den 2: Na plátně se mění těla, věk, tváře i pohlaví

Substance: Tělesný horor, který musíte vidět. Pokud se nebojíte jehel

O mrazivě vtipném body hororu, kde se postupně rozpadá tělo Demi Moorové a mění se v příšerné monstrum, se mluvilo jako o největší události letošního festivalu v Cannes. Při pozdně večerní projekci ve Varech se jeho pověst potvrdila. Snímek je nejenom zábavný, ale i chytrý.

Zápletka vychází ze soudobé posedlosti mládím: stárnoucí herečka, která kvůli věku přijde o práci v televizní show, dostane šanci vyrobit si pomocí speciální látky mladší verzi sebe sama. S krásnou dívkou, kterou si televize okamžitě najme místo ní, se bude v životě střídat po týdnech.

Netrvá dlouho a obě verze spolu začnou zběsile bojovat o čas. Zatímco padesátnice na úspěchy mladice žárlí, ta na ni pro změnu kašle. A s každou minutou, kterou si pro sebe uzme navíc, tělo její „matky“ ještě více chřadne, klouby tuhnou, kůži pokrývají nekrotické skvrny. Obě se snaží ze hry vystoupit, ale systém jim vždycky připomene, že si nemají na co stěžovat: nejsou přece dvě, nýbrž jedna ve dvou podáních. Souboj vyústí v nevyhnutelné drama, ve kterém stříká krev, rozpadají se tkáně a každá minuta přinese ještě absurdnější překvapení.

Napětí podporuje skvělý hororový střih i zvukové detaily. Už v Cannes bylo snímku vytýkáno, že v tématu nejde moc do hloubky. Pravdou je, že občas nadřadí krvavé efekty nad logiku a sem tam je zbytečně doslovný, ale to se dá přičíst věrnosti žánru. Substance rozhodně stojí za vidění, jen by se jí měli vyhnout lidé, kterým se zvedá žaludek při pohledu na krev nebo píchání jehel

do masa. V málokterém filmu jich žilou nebo svalem projede za dvě hodiny více.

Jiný člověk: Chceš být radši ohavný, nebo neviditelný?

Když vás někdo pozve do kina na thriller, případně shora zmíněný body horor, a vy sledujete uondanou konverzačku, patrně nebudete odcházet spokojeni. U amerického nezávislého filmu Jiný člověk se vyplatí anotaci nečíst. Příběh vás ve volném tempu zavede k otázce, zda váš hlavní problém je to, jak hnusné vás Bůh stvořil, anebo to, jak sami sebe hodnotíte.

Protagonista Edward má znetvořený obličej kožními nádory a otoky. Vypadá jako netvor, všude, kam přijde, je středem pozornosti, lidé se na něho chtějí dívat a zároveň odvracejí zrak. Jeho podoba ho i trochu živí, pokouší se o herectví a díky obličeji je vyhraněný typ. Jenže pak projde experimentální terapií, která mu vrátí lidské vzezření. Okolí najednou reaguje jinak a Edward

zjišťuje, že s ohavnou tváří možná i něco ztratil, snad dokonce ty nejdůležitější věci v životě.

Je škoda, že se snímek s takto šmrncovním tématem utápí v nekonečných, nijak moc jiskřivých dialozích, ve zdlouhavém nacvičování divadla, kopírujícího předchozí děj, a v otravných debatách, kdo bude hrát jakou roli, kde zazní věty typu „z teoretického hlediska je to správná úvaha“. Na začátku filmu kdosi o hlavním hrdinovi prohlásí, že mu připomíná Woodyho Allena, když byl ještě mladý a nervózní. Možná se ta charakteristika hodí na celý snímek, který

je allenovsky užvaněný a staroamerický, ale k nervozitě bychom přidali ještě to, že mu schází temperament a na mnoha místech i vtip.

Vše dovrší úplně zbytečný, nahodilý závěr. Dobrý dojem zůstává z herectví Sebastiana Stana, který za ztvárnění Edwarda získal letos v Berlíně Stříbrného medvěda. Povedly se také záběry, v nichž si hrdina strhává zbytky staré kůže, tehdy od něho odvrací zrak i část diváků. Sám režisér na festivalové projekci diváky vyzval, ať si vyberou, zda se dívají na thriller, nebo komedii. Odpověď zní, že ani na jedno, a je velká škoda, že si to včas neujasnili ani tvůrci.

Trans memoria: Všechno, co jste chtěli vědět o tranzici, najdete jinde

„Operaci mám za sebou, ale nejsem šťastná. Když člověk po něčem opravdu moc touží, asi by to neměl dostat.“ Slova švédské režisérky Victorie Verseau, která natočila dokument o vlastní tranzici z muže na ženu, zazní z plátna jako naléhavý hlas do diskuse: nepřistupovala západní společnost ke změnám pohlaví v posledních letech až moc nekriticky? Vyléčí přeměna těla

vždycky i neduhy duše?

Snímek zčásti pojatý jako videodeník, v němž filmařku vidíme jako malého chlapce, večer před operací i den po ní, bohužel veškerá očekávání zklame. K naznačenému tématu se v podstatě vůbec nevyjádří. Na to je, eufemisticky řečeno, „příliš umělecký“. Ostatně byl vybrán jako zahajovací film karlovarské soutěže Proxima, vyhledávající „nové definice tvorby“.

Dokument, který měl v sobotu ve Varech světovou premiéru, je bohužel natočen tak, že od prvního do posledního záběru diváka záměrně odrazuje, aby se na něj dodíval. Nejenže je vyprávění manýristicky roztříštěné, bezcílně skáče v čase i v tématech a autorka si libuje ve zdlouhavých rozostřených záběrech na okno, shnilé ovoce, vyhozené kanyly nebo použitou vložku, ale především je v něm věnován minimální prostor autentickému svědectví, pomineme-li pláč do selfie-kamery před operací, že to bude bolet, či detailní popis, jak dilatovat nově vytvořený tělesný otvor.

Po většinu stopáže sledujeme režisérčiny rozhovory s kamarádkami o tom, co vlastně chtějí natočit, jestli mají ve filmu mluvit autenticky, nebo se držet scénáře, případně zamyšlení o sebevraždě a posmrtném životě, která znějí vesměs banálně, zejména proto, že kamarádky nejsou žádné myslitelky.

Velký prostor je věnován smrti jedné z nich, truchlení po ztracené přítelkyni opět přebije nastíněné téma. Nic se nedozvíme ani o důvodech autorčiných pochybností, zda operace může přinést štěstí. Místo toho nás dvaasedmdesát minut úpěnlivě prosí: nedívejte se, vypněte to, vzdejte se stejně vám nic neřeknu.

Film lze doporučit lidem, kteří si právě v postmoderních hrátkách s formou libují, a na festivalech jich nemusí být málo, nutno však dodat, že svěže a neotřele by tyto „experimenty“ patrně nepůsobily ani před patnácti lety. Postmoderna v této podobě už prostě není in a v tomto případě tématu vysloveně uškodila. Zvlášť, když bylo tolik co vyprávět.