KVIFF.TV Park zve na rozhovory, kvízy i koncerty
KVIFF.TV Park vedle hotelu Thermal nabídne každý den od 11 hodin dopoledne do tří hodin rána pestrý doprovodný program. Přes den se zde konají rozhovory s festivalovými hosty, filmové kvízy, stand-up vystoupení i soutěže.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet také CCM hokejovou střelnici, dát si festivalový drink Don Red Carpet nebo si odpočinout u kávy Lavazza.
Lounge v horním patře je veřejnosti přístupná do 20 hodin, poté je určena pouze akreditovaným návštěvníkům festivalu. Večer prostor ožívá koncerty a DJ sety.
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Dům České televize nabídne besedy i koncerty
Dům České televize patří tradičně k nejživějším festivalovým místům. Každý den od 9 do 22 hodin se zde konají besedy a setkání s filmovými a televizními tvůrci i herci spojenými s novými filmy, dokumenty a seriály České televize.
Na děti čekají taneční, výtvarné i sportovní aktivity, setkání a focení s pohádkovými postavami, fotostudio ČT :D nebo obchod Edice ČT. Po celý den je návštěvníkům k dispozici také kavárna, bistro a terasa s barem.Chybět nebudou ani podvečerní koncerty.
Na zahajovací den festivalu je připraveno slavnostní otevření Domu České televize, pohádkový blok Večerníček pro nejmenší a večerní koncert skupiny Midi Lidi.
Vodafone zóna nabídne ranní jógu i silent disco
Další místa, která stojí za návštěvu
Ve Dvořákových sadech bude každý den od 10 do 24 hodin otevřená Vodafone zóna. Návštěvníci se mohou těšit na ranní lekce jógy, večerní silent disco, gaming zónu, promítání krátkých filmů ve Vodafone TV kině nebo tematické besedy Nadace Vodafone.
Součástí areálu budou také food trucky, festivalová prodejna a dobíjecí stanice pro mobilní telefony.
Vydejte se na virtuální prohlídku elektráren
V budově Městské spořitelny bude každý festivalový den od 10 do 22 hodin otevřen Svět energie ČEZ.
Pomocí brýlí pro virtuální realitu si návštěvníci mohou prohlédnout největší české elektrárny. Virtuální exkurze zavede například k jadernému reaktoru v Temelíně, na vrchol chladicí věže v Dukovanech, mezi stožáry distribuční soustavy nebo do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Součástí programu je také fotokoutek a soutěž o ceny.
Allwyn terasa poprvé otevře brány veřejnosti
Novinkou letošního ročníku je Allwyn terasa v hotelu Thermal, která bude veřejnosti přístupná každý den od 14 do 23 hodin.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout monopost McLaren Formula 1 (závodní vůz F1), vyzkoušet profesionální závodní simulátor, zahrát si o ceny nebo si odpočinout v chillout zóně s výhledem na Karlovy Vary.
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Vydejte se na festivalové výstavy
Festival nabídne také dvě volně přístupné výstavy.
Fotografická expozice KVIFF & Václav Havel v hotelu Thermal připomíná návštěvy i dlouholetou podporu, kterou prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel karlovarskému festivalu věnoval.
Venkovní výstava KVIFF 60/80, umístěná mezi hotelem Thermal a Grandhotelem Pupp, prostřednictvím desítek fotografií mapuje osmdesátiletou historii festivalu, jeho nejvýznamnější hosty i nezapomenutelné okamžiky.