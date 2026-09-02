„Na tomto místě je něco mimořádného. Desítky let sem přijíždějí lidé ze zemí, které se nemohly shodnout na politice, na náboženství, a už vůbec ne na tom, jakým jazykem mluvit. A přesto jsme tady v Benátkách,“ prohlásil Clooney.
„Za ta léta jsem se naučil, že se nikdo nesměje a nepláče jiným jazykem. Rodiče se trápí stejně, děti sní stejně; proto je těžké uvěřit, že jsme všichni tak odlišní, jak nám říkají,“ pokračoval. „Žijeme v době, kdy nám tvrdí, že bychom se měli bát jeden druhého, ale tak to není. Dějiny nás učí, že ti, koho se snaží umlčet, nejsou politici, ale novináři, kteří se snaží klást ty správné otázky, umělci, herci, hudebníci,“ dodal oceněný herec.
Clooney se narodil v květnu 1961 a poprvé se výrazně prosadil v lékařském seriálu Pohotovost, který mu otevřel dveře i do Hollywoodu. Na svém kontě má dva Oscary; jednoho jako producent za film Argo a druhého za vedlejší roli ve filmu Syriana. V prosinci minulého roku získal spolu se svou manželkou a dvěma dětmi francouzské občanství.
Pověst oblíbeného herce využil Clooney v řadě humanitárních aktivit, například organizoval pomoc obětem teroristických útoků po 11. září 2001, obětem hurikánu Katrina či zemětřesení na Haiti.
Je příznivcem americké Demokratické strany a v posledních prezidentských volbách otevřeně podporoval Kamalu Harrisovou. Před zahájením festivalu si posteskl, že USA jsou nyní vedeny nekompetentními lidmi, ale vyjádřil také naději, že výsledek listopadových voleb do Kongresu by mohl znamenat návrat k normálu.
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Souběžně se zahajovacím ceremoniálem odstartoval festival premiérou filmu režiséra Dannyho Boylea Ink o mediálním magnátovi Rupertu Murdochovi. V následujících dnech se budou moci návštěvníci letošního ročníku těšit na snímky Primetime od režiséra Lance Oppenheima se známým britským hercem Robertem Pattinsonem či Divoký kůň Devítka od britsko-irského režiséra Martina McDonagha.
V hlavní kategorii, kde bude o výsledku rozhodovat porota vedená herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou, se letos představí 21 filmů. O Zlatého lva bude soutěžit i dokumentární film Naza o izraelském tažení v Pásmu Gazy. Ceny budou uděleny v sobotu 12. září.
Specifikem letošního ročníku je, že chybí velké hollywoodské produkce. Ředitel festivalu Alberto Barbera to vysvětlil tím, že většina filmů, o které by měl festival zájem, má zpoždění v uvedení do kin a nebyly připravené na konci léta, kdy se festival obvykle koná.