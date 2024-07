Vzít roli Jamese Bonda? Jak bych pak chodil na drink? řekl Clive Owen

Filmové Vary 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Držitel Zlatého glóbu, ceny BAFTA a nominace na Oscara. To vše charakterizuje britského herce Clivea Owena, hlavní hvězdu závěrečných dní karlovarského festivalu. Do Varů dorazil ve čtvrtek, v pátek se prošel po červeném koberci, aby ve Velkém sálu uvedl snímek Na dotek. Na slavnostním sobotním zakončení pak převezme Cenu prezidenta festivalu. Ještě v pátek v Císařských lázních v rámci programu KVIFFTalks veřejně promluvil o své kariéře.

Dostalo se například na thriller Spojenec z roku 2006, kde se Owen objevil po boku Denzela Washingtona, Jodie Fosterové či Christophera Plummera. Owen si přitom ve snímku o jedné velké bankovní loupeži původně zahrál nechtěl. „Jsem velkým fanouškem režiséra Spikea Leea, ale v původní verzi scénáře si moje postava neměla celou dobu sejmout masku. Tak jsem mu řekl, že tu postavu mohu namluvit, ale ať to hraje někdo jiný. Tak jsme to na nějaký čas nechali být,“ popsal herec.

„Pak mi ale Spike volal a ozvalo se: Mám Denzela, mění to něco? Tak jsem řekl, že to je skvělý herec a že ano. ‚OK, jsi v New Yorku? Mám pro tebe lístek na basketbal.‘ Já jsem přitom nikdy nebyl na basketbalu,“ popisoval herec. „Po zápase mne Spike Lee poprosil, zda bych ho ještě nehodil domů. Když jsem zastavil před jeho domem, zeptal se náhle: ‚Tak jdeš do toho, nebo co?‘ A já na to: ‚Samozřejmě, po tom všem!‘ A jsem za to velice rád, stali jsme se velice dobrými přáteli,“ popisoval Owen, jak přišel k roli ve Spojenci.

O nyní devětapadesátiletém herci se svého času mluvilo jako o budoucím Jamesi Bondovi. „Vzít takovou roli znamená obrovskou změnu, která by ovlivnila zbytek mého života. Byl by to zlom kariéry. Každý hned řekne, že by na to kývl, ale pomyslete na svůj život. Pomyslete na to, že půjdete někam do mallu na drink. Pomyslete na všechny ty nejobyčejnější činnosti a záležitosti. Po přijmutí takové role by nic z toho už nebylo možné,“ vysvětlil Brit. Owen tak v roce 2012 jednu z nejikoničtějších filmových úloh opakovaně odmítl a prohlásil, že by to pro něj byla akorát zlatá klec.

Clive Owen má přímou spojitost i s jednou z dalších zahraničních hvězd, která letos účastí poctila karlovarský festival. Zahrál si totiž hlavní roli v seriálu Knick: Doktoři bez hranic, který kompletně zrežíroval Steven Soderbergh. Ten prý Owena nemusel nijak zvlášť přemlouvat: „Pamatuji si, jak jsem si ten scénář vzal jednou do ruky během obědové pauzy, prošel ho a zjistil, že to je jedna z nejlepších věcí, co jsem kdy četl. Zavolal jsem mu hned zpátky a řekl, že je to fantastické,“ vzpomínal herec. „Takhle rychlé to bylo.“

„Soderbergh je hrozně ekonomický. Chvilku trvalo, než jsem si na jeho styl režie zvykl. Vždy se uskutečnilo jen pár zkoušek, hned se jelo naostro a daná scéna byla třeba v deset dopoledne hotová. Soderbergh je velice tichý a náročný. Musíte přijít nachystaný a připravený. Vyžaduje absolutní koncentraci na place,“ popisoval práci slavného režiséra, který v rámci KVIFFTalks vystoupil jen o pár dní dříve. Ohledně festivalu si prý vyměnili několik zpráv.

Owen zmínil ještě jedno specifikum režisérovy práce. „Přítomnost obrazovek a mobilních telefonů považuji osobně za problematickou součást současného natáčení. Samozřejmě ji chápu, ale prostě to rozptyluje a kazí magii scény. Soderbergh proto mobilní telefony na place zakazuje,“ prozradil Owen.

Britský herec si cestu k filmu prošlapal skrze divadlo. Však i jeho nejslavnější role, která mu vynesla výše zmíněná ocenění a nominace, byla původně divadelní. Snímek Na dotek vznikl dle stejnojmenné divadelní hry, ve které Owen sedm let v Londýně zářil.

„Film Na dotek je velice důležitou součástí mojí kariéry. Jen pár scénářů mne natolik ovlivnilo jako právě tento. Když něco takového čtu, tak mi to vždycky připomíná, co a proč to dělám. Vždy mi to totiž připomene toho kluka, co chtěl být hercem a co byl nadšený z těch možností, které mu to otvíralo,“ vyznal se Owen ve Velkém sále před uvedením filmu.

Ten zfilmoval slavný režisér Mike Nichols (Kdo se bojí Virginie Woolfové, Absolvent) v roce 2004 na základě veleúspěšného představení britského Royal National Theater. V něm si ovšem Owen zahrál roli Dannyho. Herec byl ze hry dramatika Patricka Marbera nadšený a měl původně zájem o Larryho, na tuto roli byl však v polovině 90. let příliš mladý. Když tedy následně nabídli druhou mužskou roli, řekl si: „Jsou tu čtyři skvělé role, beru to!“

Ve zmíněném snímku s Natalií Portmanovou, Julií Robertsovou a Judem Lawem, který korunoval úspěch tohoto představení, si ovšem opravdu zahrál Larryho. „Je zvláštní vstoupit do něčeho, co tak důvěrně znáte, najednou úplně jinak,“ popsal divákům a dodal, že sám snímek dvacet let neviděl a že se na něj rád podívá také.