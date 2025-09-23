Zemřela hvězdná italská herečka Claudia Cardinalová, bylo jí 87 let

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová, napsala agentura AFP s odkazem na jejího agenta. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.
Původně chtěla být učitelkou. Nakonec se stala hereckou legendou, která za svůj život natočila kolem sto padesáti filmů, a sex symbolem, po němž toužil Hollywood i řada slavných mužů.Claude Joséphine Rose Cardinale, jak zní pravé jméno světoznámé filmové star, přišla na svět 15. dubna roku 1938 v Tunisku, kde vyrůstala se třemi mladšími sourozenci – sestrou a dvěma bratry.

Její temperament má však původ na Sicílii, odkud pocházeli oba rodiče (otec byl inženýr a v severní Africe stavěl železnice). Jako dítě ji lidé často obdivovali. Její exotický vzhled a fotogeničnost byly zkrátka k nepřehlédnutí. V roce 1957 dokonce získala titul Nejkrásnější Italka v Tunisku.

Divoška z Tunisu Claudia Cardinalová. Její manžel ji sledoval na každém kroku

Jako odměnu pak získala zájezd na filmový festival do Benátek, kde její exotická krása sklidila obrovské ovace a přinesla jí nabídku na filmovou roli, přestože o dráze herečky Claudia nikdy neuvažovala.V Itálii nakonec zůstala a v Římě začala studovat herectví na filmové škole Centro Sperimentale di Cinematografia. V roce 1958 odstartovala svou kariéru v krimi komedii Zmýlená neplatí, kde si zahrála po boku Marcella Mastroianniho.

Následovaly snímky Tři cizinky v Římě a První noc. V té době si prošla opravdovým peklem. Dostala přezdívku Italské zlatíčko, ale zápasila s depresemi, protože odmítla jít na potrat.Ze svízelné situace jí pomohl Franco Cristaldi, šéf společnosti Vides, s níž podepsala smlouvu.

Točila až do sedmého měsíce těhotenství a pak odjela do Londýna tajně porodit pod záminkou, že se kvůli novému filmu jede učit anglicky. Po návratu do Říma pak svého syna Patricka vydávala za mladšího bratra.

Božská Claudia Cardinalová. Hlídala ji armáda, ve škole jí zakazovali zpívat

Vztah s Cristaldim postupně přerostl v něco víc, herečka ho však nikdy nespojovala se skutečnou láskou, pouze s vděčností, která se postupně změnila v trpký pocit závislosti a nesvobody.

Natočila spoustu nezapomenutelných snímků jako třeba Rocco a jeho bratři, Krásný Antonio, Růžový panter, Tenkrát na Západě, Petrolejářky, Gepard a další. V posledním zmiňovaném hrála už podruhé pod vedením režiséra Luchina Viscontiho, na kterého vzpomínala vždy s hlubokou úctou.Našla odvahu, aby ukončila manželství s Cristaldim, a tím i spolupráci se společností Vides. Sílu k tomuto rozhodnutí jí dodal vztah s režisérem Pasqualem Squitierim, který se stal její životní láskou. V roce 1979 přišla na svět jejich dcera Claudie.

Koncem osmdesátých let se přestěhovala do Paříže, kde její dcera nastoupila na anglicko-francouzskou školu a později vystudovala dějiny umění na Sorbonně, zatímco Squitieri zůstal v Římě, kde se angažoval v politickém dění, a Claudii s dcerou navštěvoval ve volném čase.

