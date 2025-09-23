Zemřela hvězdná italská herečka Claudia Cardinalová, bylo jí 87 let

Původně chtěla být učitelkou. Nakonec se stala hereckou legendou, která za svůj život natočila kolem sto padesáti filmů, a sex symbolem, po němž toužil Hollywood i řada slavných mužů.Claude Joséphine Rose Cardinale, jak zní pravé jméno světoznámé filmové star, přišla na svět 15. dubna roku 1938 v Tunisku, kde vyrůstala se třemi mladšími sourozenci – sestrou a dvěma bratry.
Její temperament má však původ na Sicílii, odkud pocházeli oba rodiče (otec byl inženýr a v severní Africe stavěl železnice). Jako dítě ji lidé často obdivovali. Její exotický vzhled a fotogeničnost byly zkrátka k nepřehlédnutí. V roce 1957 dokonce získala titul Nejkrásnější Italka v Tunisku.
Jako odměnu pak získala zájezd na filmový festival do Benátek, kde její exotická krása sklidila obrovské ovace a přinesla jí nabídku na filmovou roli, přestože o dráze herečky Claudia nikdy neuvažovala.V Itálii nakonec zůstala a v Římě začala studovat herectví na filmové škole Centro Sperimentale di Cinematografia. V roce 1958 odstartovala svou kariéru v krimi komedii Zmýlená neplatí, kde si zahrála po boku Marcella Mastroianniho.
Následovaly snímky Tři cizinky v Římě a První noc. V té době si prošla opravdovým peklem. Dostala přezdívku Italské zlatíčko, ale zápasila s depresemi, protože odmítla jít na potrat.Ze svízelné situace jí pomohl Franco Cristaldi, šéf společnosti Vides, s níž podepsala smlouvu.
Točila až do sedmého měsíce těhotenství a pak odjela do Londýna tajně porodit pod záminkou, že se kvůli novému filmu jede učit anglicky. Po návratu do Říma pak svého syna Patricka vydávala za mladšího bratra.
Vztah s Cristaldim postupně přerostl v něco víc, herečka ho však nikdy nespojovala se skutečnou láskou, pouze s vděčností, která se postupně změnila v trpký pocit závislosti a nesvobody.
Natočila spoustu nezapomenutelných snímků jako třeba Rocco a jeho bratři, Krásný Antonio, Růžový panter, Tenkrát na Západě, Petrolejářky, Gepard a další. V posledním zmiňovaném hrála už podruhé pod vedením režiséra Luchina Viscontiho, na kterého vzpomínala vždy s hlubokou úctou.Našla odvahu, aby ukončila manželství s Cristaldim, a tím i spolupráci se společností Vides. Sílu k tomuto rozhodnutí jí dodal vztah s režisérem Pasqualem Squitierim, který se stal její životní láskou. V roce 1979 přišla na svět jejich dcera Claudie.
Koncem osmdesátých let se přestěhovala do Paříže, kde její dcera nastoupila na anglicko-francouzskou školu a později vystudovala dějiny umění na Sorbonně, zatímco Squitieri zůstal v Římě, kde se angažoval v politickém dění, a Claudii s dcerou navštěvoval ve volném čase.