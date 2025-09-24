Krása, která vycházela i zevnitř, říká o Cardinalové její dabérka Zawadská

Za velkou osobnost stříbrného plátna označila zesnulou herečku Claudii Cardinalovou její česká dabérka Valérie Zawadská. Svůj podmanivý hlas jí propůjčila například ve slavném westernu Tenkrát na západě. Při dabování mohla poznat její vlastnosti v různých fázích jejího života. Mistrovství Cardinalové ukazuje, že nebyla krásná jen navenek, ale i uvnitř, uvedla Zawadská. Italská filmová legenda zemřela v úterý ve věku 87 let.
Cardinalová si poprvé zahrála ve filmu, když jí bylo 14 let, na kontě má 150 snímků. Vedle Tenkrát na západě k nejslavnějším patří Osm a půl Frederica Felliniho a dva snímky Luchina Viscontiho Gepard a Rocco a jeho bratři. Měla pověst mimořádně nezávislé a svobodomyslné ženy.

Ač šlo pro muže o sexsymbol, zejména ve filmech z mladých let italské herečky narozené v Tunisku, Zawadská ocenila jiné její role. A sice ty v pozdějším věku, v nichž byla babičkou.

„Když jsem přišla do studia, tak mě nadchlo, že na ní nebyl vidět ani jeden zářez skalpelu. To znamená, že nebyla vykrášlená jako spousta jiných hereček, které v osmdesáti letech vypadají na čtyřicet, což je pro mě směšné,“ řekla Zawadská ČTK.

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Cardinalová podle ní hrála babičky se všemi vráskami i šedivými vlasy. „Pro mě to dokazuje, že není třeba být nejpůvabnější, že ta krása je vždycky v člověku uvnitř,“ řekla Zawadská.

Nejvíce v oblibě má ale italsko-americký snímek Sergia Leoneho Tenkrát na západě, v němž Cardinalová excelovala po boku Charlese Bronsona a Henryho Fordy. „Lhala bych, kdybych uvedla jiný film, než je kultovní Tenkrát na západě,“ doplnila Zawadská.

Cardinalová médiím před mnoha lety řekla, že zpočátku se zdráhala přijímat filmové role. „Nahota byla pro mě vždy mimo debatu,“ řekla podle deníku Le Monde Cardinalová, která si poprvé zahrála ve filmu, když jí bylo 14 let. Na vrcholu své kariéry v 60. a 70. let byla často srovnávána s francouzskou herečkou Brigitte Bardotovou.

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Herečka navštívila Českou republiku a před tím Československo. V první polovině 60. let byla Cardinalová hostem karlovarského festivalu, v roce 2006 ji hostil filmový festival Febiofest a o šest let později byla čestnou porotkyní České Miss 2012.

