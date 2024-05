Cítím dluh. Viktor Polesný chystal film, který už Jan Kačer nenatočí

Osobní vztah Polesný přiznává při natáčení portrétů s Janem Klusákem, Jaromírem Hanzlíkem, Jiřím Anderlem, Lídou Engelovou i s lékaři v cyklu Mistři medicíny. „Koneckonců dokumentární film vypovídá o blízkém setkání a o ničem jiném, jinak nemá cenu,“ míní režisér.

S hercem Kačerem natočil Nedosněné sny, Cizince a krásnou paní, Divadelní román či Zločin v Polné. „Pokaždé, když jsem s ním pracoval, se mne zmocnil neobyčejný pocit odpovědnosti a velká úcta. Abych ty pocity trochu eliminoval, svolal jsem vždy celý štáb mladých lidí a představil Kačera jako jednu z nejvýznamnějších osobností českého divadla a filmu. Oni to nepamatují, neboť divadlo, jak známo, zaniká v čase, datem své derniéry,“ připomíná režisér.

Jak to bral sám Kačer? „Trochu nespokojeně bručel a tvářil se skromně, ale znal jsem ho a věděl, že mu to dělá dobře. Jenže všechno, co o něm vím, jim sdělit nemůžu. Je to nesdělitelné,“ líčí Polesný s tím, že v životě potkal tři tak významné osobnosti. Miroslava Macháčka, Evalda Schorma a Jana Kačera.

„Mimochodem takhle se setkávali ve Viole, v titulech Téma Dostojevský a Téma Gorkij. Ta představení byla pokaždé jiná podle toho, jestli byli před nimi v pohodě, nebo se pohádali. Ale vždycky byli úžasní. O prvních dvou jsem natočil dokumentární filmy, o Kačerovi ještě ne. Cítím to jako dluh,“ přiznává.

Když hledá klíčové okamžiky Kačerova života, jmenuje angažmá v pražském Činoherním klubu, kde byl jedním ze zakladatelů, vůdčích osobností a „pro mě pořád nejúžasnější Raskolnikov v Dostojevského Zločinu a trestu, představení, které režíroval Evald Schorm“.

Z hostování v Národním divadle vybírá Matku Kuráž v podání Dany Medřické. Za normalizace, kdy Kačer musel Prahu vyměnit za Ostravu, mluví o těžkém období dojíždění a životní improvizaci: „Manželství s Ninou Divíškovou prošlo zatěžkávací zkouškou.“

Z filmů pak Polesný připomíná především Schormovy snímky Každý den odvahu a Návrat ztraceného syna: „Ani trochu nezestárly, pořád jsou aktuální. Působivými kreacemi mladých mužů na životní křižovatce významně přispěl do filmů československé nové vlny, které útočily na socialistickou realitu.“

Kačerovou polistopadovou politickou mezihru shrnuje Polesný slovy, že „jisté naivitě se nevyhnou ani moudří a zkušení lidé“, a svůj obsáhlý námět Kačerovy dráhy uzavírá: „To vše je jen zlomek jeho tvorby. K tomu musíme přičíst neobyčejně charismatického umělce, který ovlivnil celé generace tvůrců, kteří se v našem filmu měli objevit. Za sebe mu nikdy nepřestanu být vděčný.“