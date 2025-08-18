Návrat turistů z Číny? Do Prahy i Českého Krumlova je láká veleúspěšná reality show

Začátek roku 2025 přinesl výrazný nárůst čínských turistů v Česku. Jen v prvním čtvrtletí přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků, což je meziroční skok o 39 procent. K růstu přispěla nejen obnovená letecká spojení, ale i populární reality show natáčená v Praze a Českém Krumlově.
Čínský televizní pořad Divas Hit the Road.

Čínský televizní pořad Divas Hit the Road. | foto: CzechTourism

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)
Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)
Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)
Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)
Český turismus po pandemických letech zažívá postupné oživení. Loni přijelo do Česka 173 839 čínských turistů, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2023 (89 628 turistů).

Ačkoliv se tedy počty cestovatelů z Číny stále nedostaly na úroveň roku 2019 (kdy jejich příjezdy přesahovaly 600 tisíc ročně), aktuální trend ukazuje na rostoucí potenciál, jak informovala agentura CzechTourism.

Stát chce nalákat víc cizinců, hlavně Číňanů. Na cestovní ruch dá miliardu a půl

Velkou zásluhu na tom má televizní pořad „Divas Hit the Road“, jehož sedmá série s podtitulem „Bond of Hearts“ představila české kulturní i historické klenoty milionům diváků v Číně. Populární zpěváci a herci, například Na Ying nebo Gong Jun, se před kamerami procházeli po Karlově mostě, objevovali uličky Pražského hradu i romantické scenérie Českého Krumlova. Takové záběry pak rezonují nejen v televizi, ale i na čínských sociálních sítích, kde se stávají impulsem k cestování.

Významný podíl na růstu návštěvnosti má také obnovené přímé letecké spojení z Pekingu, které bylo znovu zprovozněno v polovině loňského roku. Díky němu je Česko snadněji dostupné a zároveň funguje jako vstupní brána pro turisty mířící i do dalších evropských zemí.

Turistů v Česku přibylo. Překonali dokonce předcovidový rok, hlásí statistici

Profil čínského cestovatele se zároveň mění. Zatímco dříve převažovaly velké skupiny s krátkými pobyty, nyní roste poptávka po menších skupinách, delším ubytování a autentických zážitcích mimo hlavní turistické trasy. Průměrný návštěvník je ve věku 30–44 let a denně v Česku utratí okolo čtyř tisíc korun.

Pokud se současný trend udrží, mohlo by Česko během několika let znovu přivítat počty čínských turistů přibližující se číslům z předpandemických časů.

Divas Hit the Road

Divas Hit the Road patří k nejúspěšnějším čínským televizním pořadům poslední dekády. Jen v Číně oslovil v předchozích sezonách až 860 milionů diváků a pravidelně se objevuje podle China Vision Big Data mezi nejsledovanějšími pořady. Na sociálních sítích, jako je Weibo či Xiaohongshu, zaznamenává rekordní počty diskusí a trendujících témat.

Zdroj: CzechTourism

