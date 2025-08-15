Programátor Tim a architektka Olivia neprožívají zrovna šťastné období. Manželství mladého páru výrazně poznamenala ztráta dítěte během porodu. Tragická událost jejich vztah fatálně pochroumala, takže spíše než spolu žijí vedle sebe. Když už Olivii s věčně mlčícím a do své práce pohrouženým Timem dojde trpělivost a dramaticky odchází, zarazí ji nečekaná překážka.
Je to moderní podobenství o tom, jak probourat svou vnitřní zeď. A taktéž důkaz, že lokální produkce bývají u Netflixu většinou zajímavější než jeho s pompou ohlašované velkofilmy.