RECENZE: Thriller Cihla točili u nás. S logikou se nepotkal, ale docela pobaví

Murathan Muslu ve filmu Cihla | foto: Netflix

Tomáš Šťástka
  14:00
Nový německý film Cihla, který je k vidění na Netflixu, vznikal u nás. Ač si divák může v souvislosti se zápletkou po zhlédnutí klást mnoho vcelku logických otázek, nabízí tento thriller svižnou a docela zábavnou jednohubku na letní večer.

Programátor Tim a architektka Olivia neprožívají zrovna šťastné období. Manželství mladého páru výrazně poznamenala ztráta dítěte během porodu. Tragická událost jejich vztah fatálně pochroumala, takže spíše než spolu žijí vedle sebe. Když už Olivii s věčně mlčícím a do své práce pohrouženým Timem dojde trpělivost a dramaticky odchází, zarazí ji nečekaná překážka.

Je to moderní podobenství o tom, jak probourat svou vnitřní zeď. A taktéž důkaz, že lokální produkce bývají u Netflixu většinou zajímavější než jeho s pompou ohlašované velkofilmy.

RECENZE: Thriller Cihla točili u nás. S logikou se nepotkal, ale docela pobaví

Nový německý film Cihla, který je k vidění na Netflixu, vznikal u nás. Ač si divák může v souvislosti se zápletkou po zhlédnutí klást mnoho vcelku logických otázek, nabízí tento thriller svižnou a...

15. srpna 2025

