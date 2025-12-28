Cibulkův kalendář pro pamětníky přinesl už 18. vydání a letopočtem 2026 provází herečka Libuše Švormová, která v létě oslavila devadesátiny. Díky jejím glosám k vesměs unikátním fotografiím se vracejí filmové hvězdy několika generací v osobních vyznáních jejich kolegyně a mnohdy v historkách, k nimž vypravěčka pro jistotu připojuje – Mám povolení to zveřejnit.
Třeba hned k Novému roku se dostaví svědectví o Marii Rosůlkové, která zásadně nikam nespěchala a klidně seděla v divadelní šatně, i když inspicient opakovaně volal: „Soudružka Rosůlková na scénu!“ Teprve když výzvu změnil v zoufalou prosbu „Milostpaní, tak už proboha pojďte!“, pomalinku odkráčela na jeviště.
Jinde cituje výrok Bohuše Záhorského, že herectví by bylo nádherné povolání, nebýt těch zkoušek a představení, nebo trvalý přebrept Zdeňky Baldové, která místo lední medvěd ustavičně říkala lodní medvěd. Od Jany Šulcové dostala svolení vyprávět o neblahém účinku luštěnin na pokus o námluvy ze strany Svatopluka Beneše a z milostného života Zity Kabátové cituje: „Já jsem byla vždycky věrná, každý měl svůj měsíc!“
Pobaví příhodou, jak Jiřina Šejbalová kvůli roli, již převzala po Baldové, nosila na krásných štíhlých nohou speciální návleky, aby připomínaly „krátké tlusté nožičky“ její předchůdkyně, a na sebe Švormová prozradí, jak ji vítal do Městských divadel pražských Rudolf Deyl poté, co se jí zeptal na věk: „Pětadvacet? No tak to ten první pel už je v hajzlu.“
K nejkouzelnějším patří vyprávění, jak režisér Alfred Radok kdysi při zkoušce vytkl Miroslavu Homolovi: „Víte vy vůbec, proč jdete na jeviště a proč říkáte tenhle text?“ Načež herec odvětil: „Nevím, pane režisére, mně stačí, že to víte vy.“
Samozřejmě útržky vzpomínek nevydají na souvislou četbu klasických hereckých memoárů, ale jako průvodce novým rokem s odkazem k minulosti má Cibulkův kalendář pro pamětníky své kouzlo. Mimo jiné i proto, že v něm nechybí tradiční detektivka.
Tentokrát se pátrá po totožnosti neznámého muže zachyceného na fotografii z roku 1938 s Vlastou Burianem, jeho manželkou a lázeňským hoteliérem. Třeba se za rok v příštím vydání dočkáme rozluštění.