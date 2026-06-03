Film s nahou nezletilou Nastassjou Kinskou zmizí po půlstoletí z distribuce

„Jako jediná osoba zodpovědná v té době za (film) Chybný pohyb, která je stále naživu, uznávám, že Nastassja Kinski měla být tehdy lépe chráněna. Za to se ti, Nastassjo, bezvýhradně omlouvám,“ uvádí se v prohlášení Wendersovy nadace.
Ta také oznámila, že streamovací, televizní a distribuční partneři dostali pokyn, aby už tento film nadále nezpřístupňovali veřejnosti.
Právník Kinské v reakci sdělil, že měl být film z oběhu stažen už dávno.
Nastassja Kinski, které letos v lednu oslavila pětašedesátiny, se již léta snaží přimět Wenderse, aby z filmu, který byl jejím debutem, odstranil jednu krátkou scénu. V ní leží na posteli pouze v kalhotkách, přijde k ní dospělý muž jen ve spodním prádle a posadí se k ní.
Wenders podle serveru televize Deutsche Welle (DW) na požadavek Kinské poprvé veřejně reagoval v roce 2024, kdy uvedl, že chápe její současné vnímání této scény a pocity. Dodal, že by dnes scénu tímto způsobem nenatočil.
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Minulý týden na slavnostním předávání Německých filmových cen v Berlíně, kde dostal čestnou cenu za za přínos německému filmu, Wenders zopakoval, že by dnes taková scéna nevznikla. Dodal ale, že by se mělo diskutovat o tom, jak zacházet s filmy, které vznikly v jiné době.
„Nemohu vinit 29letého mladého muže, kterým jsem byl tehdy, před 50 lety, že natočil film své doby a chtěl svým způsobem zachytit ducha doby,“ řekl podle DW Wenders, který Kinskou obsadil i do několika svých dalších filmů, například Paříž, Texas (1984) či Tak daleko, tak blízko! (1993).
Právník Kinské Christian Schert AFP řekl, že film Chybný pohyb se měl přestat vysílat už dávno. „Je mi líto také to, že se to stalo pouze v důsledku tlaku veřejnosti,“ uvedl s tím, že herečka se o to snažila přes deset let.