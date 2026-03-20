Napočítal donekonečna, ale také byl jen dědou, co naslouchá, vzpomíná Norrisová

Autor: ,
  17:13
Jak jinak vzdát hold Chucku Norrisovi, který se dočkal tolika anekdot o sobě samém, než s humorem. Jeho vnučka Greta ovšem jedním dechem připomíná, že dědeček sice dokázal napočítat donekonečna, a to hned dvakrát, ale zároveň to byl pokorný, ostatním naslouchající člověk.

„Hrdina mého dětství, “ napsal na Facebooku zpěvák Jan Bendig a podělil se o vzkaz, který mu Chuck Norris nahrál k narozeninám.

„Všichni jste Chucka Norrise znali jako muže, který dokázal dvakrát napočítat do nekonečna a kterého uštkla kobra, která pak na následky uštknutí zemřela. Ale já si ho budu pamatovat jako dědu, který sedával ve svém houpacím křesle a poslouchal, jak mu vyprávím příběhy,“ napsala na svůj instagramový profil hercova vnučka Greta Norrisová.

Ještě loni plánoval Chuck Norris dorazit do Prahy. Promotér prozradil, proč akci odřekl

„Pamatuji si ho jako starého pána, který se ve škole účastnil akcí pro prarodiče, chodil mne povzbuzovat na fotbalové zápasy a byl na mne hrdý, jak jen mohl,“ pokračovala herečka v pohnutém příspěvku, který doplnila společnými fotkami z rodinného archivu. „Děda byl jeden z nejdůležitějších lidí mého života a já budu navždy vděčná a pyšná za to, že jsem jeho vnučkou.“

Chuck Norris a Gena Norrisová
Legendární americký herec Chuck Norris (2016)
Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)
Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)
37 fotografií

„Byl to ten nejskromnější člověk na světě. V místnosti plné lidí dal najevo, že poslouchá jen a jen vás,“ dodala ještě Norrisová.

Kopy, údery pěstí a hlavně kamenná tvář. Připomeňte si role Chucka Norrise

„Ten chlap byl skutečná legenda,“ vzdal Chucku Norrisovi na Instagramu poctu britský silák a zápasník Eddie Hall. Uvedl také, že si s Norrisem nedávno začal psát a doufal, že se dočká osobního setkání.

„Dožil se 86 let a vypadal fantasticky,“ podotkl ještě Eddie Hall. Novinář Jindřich Šídlo na síti X pak jenom lakonicky poznamenal, že „Věta ’zemřel Chuck Norris’ vůbec nedává smysl“.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.